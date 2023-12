Un magico Villaggio di Natale nel piccolo borgo di Camposilvano

Camposilvano, magico Villaggio di Natale

Villaggio è un villaggio, ancora vero e intatto. Natale è (quasi) Natale. L’atmosfera e la voglia di festeggiare insieme non mancano, con un po’ di fortuna nemmeno la neve… Perché macinare chilometri nel traffico per districarsi a fatica tra mercatini dell’Avvento ormai globalizzati e presi sempre più d’assalto? Se è il vero spirito delle Feste quello che cercate, lo trovate dietro l’angolo, ai piedi del Monte Pasubio, a cavallo tra Rovereto e Vicenza. Un piccolo borgo che sa e vuole ancora essere se stesso e celebra l’Avvento sì con luci, canti, addobbi, rievocazioni e seduzioni golose, ma all’insegna della semplicità, della condivisione e del sostegno a un territorio operoso e ricco di tradizione. Nel weekend del 16-17 dicembre tornano prodotti e artigianato tipici, leccornie di stagione e rituali antichi.

Un fiabesco Villaggio di Natale in un’atmosfera unica

Belli i mercatini di Natale, eh. Ultimamente però, diciamocelo, un po’ tutti uguali… Ma niente paura, cercando lontano dalle grandi folle ma non da casa, ecco un luogo dove la magia dell’Avvento è ancora unica. Al confine tra Trentino e Veneto, al cospetto di quel Pasubio che è monte sia dei Roveretani che dei Vicentini, c’è Camposilvano di Vallarsa, che sabato 16 e domenica 17 dicembre si trasforma in un fiabesco Villaggio di Natale. E lo fa senza bisogno di grandi artifici, perché questo piccolo borgo è da sempre fedele a se stesso.

Un pugno di case tra prati e boschi, che d’inverno già di suo ricorda un presepe, i cui ritmi sapientemente lenti e le atmosfere sospese nel tempo per un weekend lasciano il posto a un magnifico “caos calmo”: il paesello si veste a festa, si anima di gente, si riempie dei suoni e dei profumi del Natale e si accende di luci, ma mai del clamore e della frenesia delle città. Quello che attende grandi e piccini in Vallarsa, insomma, non è il solito mercatino (anche se non mancheranno spunti per uno shopping di qualità e a chilometro zero), ma un vero villaggio con i suoi abitanti, che incarnano il vero spirito del Natale, con accoglienza e condivisione come parole d’ordine.

Un weekend ricco di iniziative e degustazioni prodotti tipici

Il 16 e 17 dicembre, dunque, Camposilvano accoglierà i “viandanti” con stand gastronomico, bracieri accesi e il grande albero illuminato al parco giochi, punti degustazione di prodotti tipici (goulaschsuppe, orzetto, canederli, formaggi, polenta, tortel, panino dell’Imperatore, dolci, crêpe, brulé, birra e vini) lungo i vicoli acciottolati e le strade del borgo, golosità e curiosità sotto i vòlti, negli androni, nelle legnaie e nei sottoscala, la Natività Vivente nella stalla, cori gospel in chiesa, slitta di Babbo Natale, giochi e intrattenimenti per i bambini, il suono delle fisarmoniche del gruppo musicale itinerante Die Original Fleimstaler, dalla Val di Fiemme, e persino un calesse trainato dalla dolce cavalla Peggy, per brevi passeggiate.

News entry 2023

E visto che da queste parti la tradizione è una cosa seria, new entry dell’edizione 2023 saranno gli Zimbar Taifel, neonato gruppo folkloristico che, affondando le radici nell’antica cultura cimbra, rievoca la figura mitologica dei Krampus: diavoli più o meno simpatici, ma sicuramente un po’ spaventosi e molto temuti (sono loro a suggerire a San Nicolò quali bambini sono stati bravi e quali no). Sempre super-impegnati con San Nicolò nella notte tra il 5 e 6 dicembre, trovano ora un po’ di tempo per Camposilvano.

Villaggio di Natale

Dove: Camposilvano di Vallarsa (TN)

Quando: sabato 16 e domenica 17 dicembre 2023

Orari: sabato ore 16-21, domenica ore 11-21

Ingresso gratuito

Si ringrazia per la collaborazione: Associazione Camposilvano è, Pro Loco Vallarsa, Comune di Vallarsa, Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina, Gruppo Alpini Vallarsa, Museo della Civiltà Contadina Vallarsa, o.d.v. Il Tucul, i tanti artisti, artigiani, produttori, operatori ed espositori locali e tutto il paese di Camposilvano.

Villaggio di Natale 2023 – Programma

Sabato 16 dicembre 2023

Ore 16 apertura mercatino, stand enogastronomici e punti degustazione/ristoro

Alle 17 Arriva el Bambinel, presepe vivente nella Stalla Contrà de Là, in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina di Vallarsa

Alle 18 Concerto gospel dei Joy Messengers nella Chiesa della SS Trinità

Ore 21 chiusura manifestazione

Domenica 17 dicembre 2023

Ore 11.30 Santa Messa nella Chiesa della SS Trinità

Alle 12 apertura mercatino, stand gastronomici e punti degustazione/ristoro

14.30 Animazione per i piccoli con truccabimbi a cura di Coop Eris-Effetto Farfalla e Linda

17 Arriva el Bambinel, presepe vivente nella Stalla Contrà de Là, in collaborazione con il Museo della Civiltà Contadina di Vallarsa

Alle 17 Sfilata dei Krampus con arrivo di San Nicolò e distribuzione di doni ai bambini, a cura del Gruppo Zimbar Taifel di Vallarsa

Ore 21 chiusura manifestazione

Per tutto il giorno, Giro in calesse per il paese (biglietti in loco).

Informazioni: Camposilvano – Cell. 347.2567915

Fonte: Federica Zanini