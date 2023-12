Finali B di 500 e 1.000 metri – Short Track, CdM Pechino: Pietro Sighel e Luca Spechenhauser

A Pechino (Cina) è giunta a compimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-24 di short track.

Domenica 10 dicembre, il Capital Indoor Stadium di Pechino (Cina) ha mandato in scena sei finali.

In casa Italia i piazzamenti migliori sono arrivati dal settore maschile.

Pietro Sighel

Nella gara-bis dei 500 metri, Pietro Sighel (Fiamme Gialle) è stato eliminato in semifinale, anche a causa di un rallentamento patito per circostanze avverse (un avversario è caduto di fronte a lui). Il campione del mondo in carica ha vinto la finale B, raccogliendo la sesta posizione assoluta sulla distanza. Il cammino di Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) e di Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle) è terminato al turno decisivo di ripescaggio.

Luca Spechenhauser

Nei 1.000 metri, Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) ha sfiorato la qualificazione alla Finale, venendo superato in volata nella propria semifinale dal quotato sudcoreano Park Ji Won e dal cinese padrone di casa Li Wenlong. Il quasi ventitreenne valtellinese ha poi vinto a sua volta la finale B, venendo classificato settimo assoluto. Si è fermato ai quarti di finale Mattia Antonioli (Fiamme Gialle).

In ambito femminile, l’avventura di Martina Valcepina (Fiamme Gialle) e di Arianna Sighel (Fiamme Oro) nella gara-bis dei 500 metri si è compiuta nei quarti di finale. Il medesimo destino è stato condiviso da Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Chiara Betti (Fiamme Gialle) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro) nei 1.000 metri.

Infine, la staffetta maschile ha concluso terza la finale B, ottenendo la settima posizione assoluta, medesimo piazzamento raccolto dalla staffetta femminile, seppur squalificata in semifinale.

Qui sono reperibili programma e risultati completi della tappa di Pechino.

La Coppa del Mondo di short track resta in Asia, spostandosi però dalla Cina alla Corea del Sud. Il weekend del 15-17 dicembre prevede infatti la quarta tappa stagionale, che si disputerà a Seul.

Foto: Dominic Tanguay

Fonte FISG