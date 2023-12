Scuola primaria Ospedaletto, caldaia in panne: tutti alla Pertile!

Scuola primaria di Ospedaletto, rottura nella notte di un altro pezzo della caldaia

Assessore Selmo: «Almeno per tutta la settimana lezioni alla Pertile con trasporto organizzato dal Comune»

La caldaia della scuola primaria di Ospedaletto da stamane è di nuovo in panne dopo che per tutto il ponte dell’Immacolata aveva funzionato regolarmente, monitorata dai tecnici di Amcps.

Questa mattina, pertanto, le famiglie degli alunni e il personale sono stati avvisati dell’impossibilità di fare lezione.

Da domani e almeno per tutta la settimana, gli 86 bambini, gli insegnanti e il resto del personale scolastico si trasferiranno nella vicina scuola Pertile di Anconetta, dove ci sono alcune aule libere, usufruendo del trasporto scolastico messo a disposizione a inizio e fine lezioni dal Comune.

Nel frattempo Amcps sta procedendo alla valutazione del nuovo guasto che riguarda il bruciatore, dopo quello alla pompa di gasolio sostituita giovedì. In fase di decisione il fatto di riparare o sostituire gli elementi fuori uso.

La dichiarazione dell’assessore, Selmo

«Avuta notizia del nuovo guasto – dichiara l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – sono tornato alla scuola Pasini per constatare l’esatta situazione. A seguito del sopralluogo con Amcps abbiamo concordato, assieme alla dirigenza scolastica il trasferimento dell’attività nella vicina scuola Pertile di Anconetta. Fin da domani mattina il trasporto sarà assicurato dal Comune con gli scuola bus delle ditte con cui siamo convenzionati. Gli alunni resteranno alla Pertile almeno per tutta la settimana, in modo che ci sia il tempo tecnico per riparare in modo definitivo l’impianto. Ci scusiamo con le famiglie per il disagio che si sta creando. Nostro obiettivo è risolvere la situazione nel più breve tempo possibile»

Vicenza, 11 dicembre 2023

