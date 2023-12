Schio Grande Teatro: Lucilla Giagnoni in “Vergine Madre”

Il prossimo appuntamento di Schio Grande Teatro è con “Vergine Madre” sabato 16 dicembre ore 21 al Teatro Civico.

Un viaggio intimo e poetico dal I canto dell’Inferno alla Madre del Paradiso attraverso le figure di Paolo e Francesca, Ulisse, il Conte Ugolino e Piccarda

Uno spettacolo ammaliante e incantatorio dedicato alla “Divina Commedia” di Dante Alighieri per il prossimo appuntamento di Schio Grande Teatro. Sabato 16 dicembre ore 21 Lucilla Giagnoni, attrice e autrice pluripremiata, torna a calcare il palcoscenico del Teatro Civico di Schio (VI) con “Vergine Madre” per la stagione organizzata dalla Fondazione Teatro Civico e dal Comune di Schio in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale.

Sei canti della “Divina Commedia” sono il nucleo centrale di questo itinerario umano e spirituale. Sei tappe di un pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita: Il viaggio (il I canto dell’Inferno), la Donna (Francesca, il V), l’Uomo (Ulisse, il XXVI), il Padre (Ugolino, il XXXIII), la Bambina (Piccarda, il III del Paradiso), la Madre (Vergine madre, il XXXIII del Paradiso). In scena è la Commedia Umana di Dante, una strada che si rivela costeggiata da figure parentali che compongono il disegno di una famiglia.

A cantare e raccontare storie è una donna perché più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace. Sono parole taumaturgiche, quelle della “Divina Commedia”, parole rituali eternamente ripetute come le preghiere. Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto meraviglioso e terribile del padre, la santità dei bambini, la lussuria, la grandezza della madre che insegna l’unica strada possibile ossia la conciliazione degli opposti, l’armonia dei contrari. Un percorso ricco, sorprendente e, soprattutto, confortante. Come la preghiera.

Di grande talento, Lucilla Giagnoni ha frequentato la Bottega di Gassman a Firenze con Vittorio Gassman e la grande attrice francese Jeanne Moreau. Ha partecipato alla creazione degli spettacoli prodotti dal Teatro Settimo, vincendo premi nazionali ed internazionali. Ha lavorato con molti artisti tra cui Luigi Squarzina, Alessandro Baricco, Giuseppe Bertolucci, Marco Baliani, Fabrizio Bosso e il suo quartetto.

È autrice di trasmissioni radiofoniche RAI e per la Radio svizzera. Nel 2020 ha realizzato in video streaming tutti i cento canti della “Divina Commedia”, diventando così la prima artista al mondo ad averli interpretati integralmente in video. Nel 2021 sono stati mandati in onda su Rai 5 col titolo di “Vespri danteschi”.

