Rosà: Katiuscia Narciso presso Veneto Art Gallery

nata a Rosa (vi), nata bipolare:

associazione culturale no profit

galleria d’arte su 800mq con stand per 25 pittori e 30metri di tavoli per opere materiche e spazi diffusi per sculture da posizionarsi a terra.

Da tempo le gallerie d’arte stanno chiudendo, tutte. In tutto il mondo. L’impresa sembra impossibile quindi… Quindi è fatta

La bellezza e l’arte salveranno il mondo? Come vanno le cose non credo;l’arte e la bellezza sono sempre state elitarie, non parlano alla gente comune,quella adagiata ad essere solo un tubo digerente.

Ma questa è esattamente il target cui mi rivolgo attraverso una galleria espositiva contaminata dalla presenza di mobili, stufe a legna ed altri beni di comune utilizzo. Presenza finalizzata a stabilire un rapporto conviviale e amicale, sicché chi viene si riconosce nei consueti spazi di casa. Spazi proposti però con opere di pittori scultori; oggetti che diventano pietre d’inciampo.

Una scelta inclusiva: In totale il contrasto alle scelte delle gallerie tradizionali, alle loro ambientazioni asettiche,alle poche opere in spazi enormi, spazi di cui solo ricchi dispongono. Scelte queste si esclusive.

Altra questione riguarda gli artisti.

nessuna quota di partecipazione

nessuna commissione sulle vendite eventuali

Non c’ è trucco non c’è inganno. Semplicemente ho avuto in comodato d’uso gratuito lo spazio espositivo specificatamente strutturato, ammobiliato, illuminato secondo le mie indicazioni.

Venturi Simone, proprietario della ditta Venturi stufe di Cassola, amante dell’arte, si è ritagliato il ruolo di mecenate. Io promotore dell’operazione vivo modestamente, ma mi considero ricco perché faccio o quello che mi piace. Però sono ambizioso e così vorrei creare nella campagna veneta, in un luogo senza reminiscenze storiche, circondato però dalle cittadelle murate di Cittadella,Castelfranco,Asolo,Bassano, Marostica una Ecole de Paris in formato polentone.

Polentone un accidenti! Un centro di aggregazione di artisti che possano scambiarsi esperienze tecniche ed estetiche,che possano sinergicamente crescere ed affermarsi come squadra, come gruppo. Capaci cioè di incidere , di imprimere e di arricchire l’anima dei tanti tubi digerenti.

Un centro di cultura e di escursione tra il letterato ed il tossicomane,tra l’angelo bianco e quello nero, atteso che il mondo ed ognuno di noi è sempre in uno spazio incerto oscillante tra gli estremi.

Spero in un recupero della centralità dell’arte in Italia, centralità sfilacciata a partire dalla fine del Rinascimento.

Arte e la Cultura rinascimentale hanno visto un continuo declino. Scomparso il mecenatismo,scomparsa la competizione sulla bellezza che ha caratterizzato le Signorie, sono venute a mancare le fondamenta di quella stagione che ha ravvivato il prestigio e le vestigia dell’antica Roma.

Un declino inarrestabile solo apparentemente legato a ragioni economiche, legato invece alla mancanza di una percezione del bello che è rimasta elitaria e così inadeguata a coinvolgere necessità pulsioni aspettative di una società che da gerarchica è diventata democratica ed orizzontale. Un livellamento verso il basso in evoluzione verso il profondo della banalità e del pensiero omologato.

Veneto art Gallery prova a rovesciare questa tendenza. Un tentativo che necessita di sponsor e testimonial

Antonio Menegon , presidente di Veneto Art Gallery,ingegnere tanto tempo fa.