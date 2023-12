Pista Lunga, il vicentino Davide Ghiotto è 3° sui 5000 metri

Coppa del Mondo in Polonia – Pista Lunga, Davide Ghiotto è 3° sui 5000 metri

Un altro podio per la pista lunga tricolore a chiusura della quarta tappa di Coppa del Mondo. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è il vicentino Davide Ghiotto (Fiamme Gialle) a festeggiare per l’Italia il 3° posto sui 5000 metri, risultato con cui mantiene la testa della classifica di specialità di Coppa del Mondo con due punti di vantaggio sull’olandese Roest.

Proprio quest’ultimo ha conquistato il successo sui 5000 imponendosi con il tempo di 6’18″01; secondo il norvegese Engebraten in 6’23″84 mentre l’azzurro ha terminato la sua prova con un crono di 6’24″66. Per Ghiotto si tratta del quarto podio stagionale in altrettante gare di Coppa del Mondo sulle lunghe distanze. Sono invece ben 10 quelli collezionati in totale dalla Nazionale italiana del d.t. Marchetto sin qui nel circuito internazionale.

Michele Malfatti

Da rimarcare anche il 7° posto sui 5000 metri di Michele Malfatti (Fiamme Gialle) in 6’27″76, bravo a riconfermarsi per l’ennesima occasione nell’élite mondiale e nella top 5 di specialità. Tra le migliori cinque si è anche classificata Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare) nella sua prima mass start di division A post maternità, terminata con la quinta piazza mentre l’altra azzurra in gara, Laura Lorenzato (Noale Ice), ha concluso al 7° posto.

Nei 500 di division A 17° posto invece per David Bosa (Fiamme Oro) con il tempo di 35″44. In division B, nona posizione sui 5000 metri maschili per Riccardo Lorello (C.S. Esercito) in 6’35″57 mentre Daniele Di Stefano (Fiamme Oro) si è piazzato al 13° posto in 6’38″70. Serena Pergher (Fiamme Oro) ha terminato 23ª nei 1000 metri con il tempo di 1’21″34

Di seguito la pagina con tutti i risultati.

FOTO – Credit: ISU