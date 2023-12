Pannelli solari: tutte le tipologie disponibili sul mercato

Solare termico, fotovoltaico, a film sottile amorfo: che confusione! In un mondo che corre sempre di più per sfruttare nel modo migliore le energie rinnovabili, conoscere meglio l’argomento pannelli solari è indispensabile.

In questa piccola guida analizzeremo i tipi principali di pannelli disponibili sul mercato, per aiutarti a comprendere le differenze e a decidere quale installare per la tua casa o il tuo terreno!

Una prima grande differenza: fotovoltaico e termico

La prima distinzione che bisogna fare nel panorama dei pannelli solari è quella tra fotovoltaici e termici.

I pannelli fotovoltaici convertono la radiazione del sole in energia elettrica in modo diretto, eliminando la necessità di bruciare combustibile e quindi le emissioni di CO2 nell’ambiente.

I pannelli termici, invece, raccolgono il calore del sole e lo trasmettono all’acqua sanitaria (cioè quella a temperatura che circola in tubature e termosifoni), che a sua volta riscalderà gli ambienti domestici.

Fotovoltaico: le tipologie

Andiamo più a fondo della prima categoria di pannelli, quelli fotovoltaici. A grandi linee, possiamo distinguere questi tipi:

monocristallini: si riconoscono per il colore, blu scuro, e per la forma ottagonale delle celle del pannello. Tutte unite, le celle formano il modulo, come ben spiegato in questo articolo. Ogni cella è un singolo cristallo di silicio. Il rendimento dei pannelli microcristallini è di circa il 15-17%;

policristallini: le celle in questo caso sono sempre blu scure, ma di forma quadrata. Si produce a partire da materiale elettronico scartato, lo “scraps” di silicio (letteralmente scarto, resto di produzione), anziché da singoli cristalli uniti. Il rendimento è complessivamente simile a quello dei pannelli monocristallini;

film sottile amorfo: in questo caso la cella fotovoltaico viene prodotta spandendo strati di silicio su un materiale vetroso di supporto. Il rendimento dei pannelli a film sottile amorfo è meno performante rispetto alle tipologie che abbiamo presentato in precedenza, e per funzionare in modo ottimale richiede un’estensione maggiore. Proprio per questa ragione, unita al costo più contenuto e alla leggerezza della struttura, viene generalmente scelto per i grandi campi fotovoltaici.

Sapevi che per tutto il 2023 è ancora possibile richiedere il bonus per l’installazione? Puoi leggere il nostro articolo per saperne di più!

Termico: le tipologie

Nel caso dei pannelli solari termici non andremo troppo in profondità sul funzionamento, perché l’articolo che abbiamo individuato e linkato è davvero approfondito, semplice e ben scritto.

Quello che vogliamo approfondire è semmai quando valga davvero la pena installare questo tipo di pannello!

I casi che abbiamo individuato sono i seguenti:

dove c’è grande bisogno di acqua calda sanitaria, per esempio in una casa completamente riscaldata con i termosifoni o i termoarredo, oppure in un grande edificio;

in caso di orientamento non ottimale del tetto, perché le performance di questi pannelli sono eccellenti anche in condizioni di sole velato o maltempo;

dove bisogna integrare pannelli già presenti sulla struttura

nel caso in cui si voglia drasticamente aumentare il valore di un immobile, efficientando la produzione di energia

Possiamo inoltre aggiungere che esistono due tipologie principali di pannello termico, cioè quella a circolazione naturale e quella a circolazione forzata.

I sistemi a circolazione naturale hanno un costo di acquisto e installazione ridotto, così come è ridotta la necessità di manutenzione. Sono però più pesanti e hanno un impatto alla vista non troppo gradevole, per via della necessità di installare un boiler.

I sistemi a circolazione forzata sono più costosi (circa del doppio rispetto alla tipologia precedente), ma anche versatili: infatti possono integrare il sistema di riscaldamento già presente.

Ora che sai qualcosa in più su pannelli solari termici e fotovoltaici sei praticamente pronto per progettare anche tu il tuo impianto e fare la scelta migliore per la tua casa e per l’ambiente!