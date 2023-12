NoSmog: da domani a Vicenza scatta il livello arancione

NoSmog, da domani scatta il livello arancione: stop ai diesel privati euro 5

Tutti i giorni, dalle 8.30 alle 18.30. Prossimo bollettino Arpav mercoledì 13 dicembre

Da domani, martedì 12 dicembre, scattano le limitazioni aggiuntive alla circolazione, previste dalle misure antismog, anche per i veicoli privati e commerciali a benzina euro 2 e per quelli privati diesel euro 5 e per i ciclomotori e motoveicoli categoria euro 1.

Questa mattina, infatti, l’Arpav ha comunicato che nel territorio comunale di Vicenza è stato raggiunto il livello di allerta arancione per il PM10, con le conseguenti limitazioni aggiuntive secondo quanto stabilito nell’Accordo di Bacino Padano e dal Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto.

Da domani quindi e almeno fino al nuovo bollettino Arpav, previsto per mercoledì 13 dicembre, in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana di Vicenza, non potranno circolare tutti i giorni, festivi inclusi, dalle 8.30 alle 18.30, i veicoli privati (M1, M2, M3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4, 5; i veicoli commerciali (N1, N2, N3) benzina euro 0, 1, 2 e diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; i ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e i ciclomotori e motoveicoli euro 0, 1.

NoSmog: oltre al centro storico sono compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant’Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.

Eccezioni

Potranno comunque sempre circolare, indipendentemente dal livello di inquinamento dell’aria, i veicoli a emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico; i veicoli alimentati a benzina o a gasolio dotati di impianti omologati per il funzionamento a Gpl o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica Gpl o gas metano.

Le limitazioni non valgono anche per i veicoli condotti da persone con ISEE in corso di validità, pari o inferiore a 16.700 euro o da ultrasessantacinquenni (veicoli di proprietà o di un familiare).

L’eccezione comprende anche i veicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling); i veicoli commerciali a gasolio euro 3 e 4, dalle 8.30 alle 9.30, unicamente per carico e scarico merci; i veicoli utilizzati per cantieri edili e stradali cantiere esclusivamente dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30.

Possono circolare anche i veicoli utilizzati per il trasporto di: bambini e ragazzi a scuola, persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, persone che devono recarsi alla stazione dei treni o di Svt, ospiti di alberghi e strutture di accoglienza; i veicoli adibiti a cerimonie nuziali, funebri, etc; i veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria,in uso a direttori e giudici di gare sportive, medici, paramedici,farmacisti e veterinari in servizio, donatori di sangue, ministri di culto, ambulanti dei mercati cittadini.

L’eccezione vale anche per i lavoratori limitatamente al percorso casa-lavoro più breve, a condizione che non ci sia sufficiente copertura del trasporto pubblico locale e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata.

L’elenco completo dei veicoli che possono circolare e le specifiche per l’autocertificazione sono disponibili sul sito del Comune al link https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php/chi_puo_circolare_aggiornato.

Sanzioni

Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 168 euro a 678 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.

Disposizioni sul riscaldamento

Con il livello arancione la temperatura del riscaldamento va ridotta a 18 gradi con tolleranza di 2 gradi nelle abitazioni e negli edifici pubblici.

In caso di presenza di impianti alternativi, non si possono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alle 4 stelle.

Liquami zootecnici

Con il livello di allerta arancione, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici e dei materiali ad essi assimilati, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Informazioni

Per maggiori informazioni consultare la scheda informativa #NoSmog nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/nosmog.php).

Vicenza, 11 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa