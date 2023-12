Historic Club Schio: la sintesi 2023 e il pranzo sociale

L’Historic Club Schio ha organizzato per domenica 17 dicembre nel Ristorante da Beppino di Schio il consueto pranzo sociale pre natalizio.

Befana ASI

Sarà l’occasione per sgranchire la meccanica dei veicoli d’epoca, per scambiare opinioni o curiosità sulla nostra inarrestabile passione e per raccogliere i doni da destinare – in occasione della Befana ASI nella mattina del 6 gennaio – al “Gruppo Sociale Missionario San Giorgio di Poleo”.

Nel merito dei doni, ci è stato chiesto di fornire scatole contenenti più alimenti dello stesso tipo (ad esempio, uguali confezioni di: riso, caffè, olio, pannolini per bambini, eccetera) evitando singoli pacchi di alimenti oltre a confezioni di pasta e pomodoro di cui ne hanno in sovrabbondanza e che rischierebbero di essere buttate sopravvenuta scadenza.

Al pranzo conviviale si celebreranno i tanti eventi del 2023, potremo ringraziare tutte le persone e gli sponsor che ci hanno appoggiati in quest’anno davvero impegnativo per impegni e risultati.

Sarà anche l’occasione per confrontarsi sul prossimo futuro del club che vedrà, nella primavera 2024, il rinnovo del consiglio direttivo e che necessita, per rimanere ai più alti livelli, di nuova linfa e della collaborazioni anche dei soci.

La quota per i convitati è fissata, con il contributo del club, in € 45 a persona, da confermare.

Per coloro che soffrissero di intolleranze alimentari o fossero vegetariani o vegani, si prega di darne specifica comunicazione in sede di iscrizione.

Vi aspettiamo numerosi e sempre più appassionati.

Filippi Diego Responsabile Biblioteca Pubbliche relazioni/Stampa

Historic Club Schio