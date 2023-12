Domenica 17: una festa tra le vie di Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari

Dalle ore 10.00 gazebi, musica e altro ancora, in Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari – Domenica 17: una festa tra le vie

Domenica 17 dicembre

In concomitanza con la domenica ecologica in città, dalle ore 10.00, l’appuntamento per tutti è nel quartiere Santa Lucia. Negozianti ed esercenti della Sezione 4 di Confcommercio Vicenza, con il patrocinio della Città di Vicenza, hanno organizzato la “Festa di Santa Lucia 2023”, un evento per tutta la cittadinanza, tra le vie di Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari.

Sarà l’occasione per tutti di riscoprire un rione storico di Vicenza e le sue vie addobbate per le festività, fare gli ultimi regali nei negozi della zona, partecipare agli spettacoli programmati per la giornata e scambiarsi gli auguri per le Festività. Insomma: tante cose da fare, nello stile tipico dei giorni che precedono il Natale, in cui è bello condividere il piacere di ritrovarsi e trascorrere momenti di festa in compagnia.

Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari

Come per le scorse edizioni i negozianti ed esercenti di Borgo Santa Lucia e Via Zambeccari, oltre che allestire a festa i loro locali, esporranno la merce nei gazebo posti lungo le vie chiuse al traffico, in una sorta di “prolungamento” all’esterno dei loro punti vendita: si troveranno così dai banchi di generi alimentari, con le confezioni natalizie più golose, ai capi di abbigliamento, casalinghi, giocattoli e articoli sportivi. Negli spazi esterni delle pasticcerie e dei bar si potranno gustare bevande e golosità.

Tra le vie illuminate dalle luci natalizie troveranno posto anche i gazebi delle associazioni L’Aquilone, Fidas Vicenza, Agesci Vicenza e della Sezione di Vicenza dell’Associazione Nazionale Alpini, che saranno a disposizione per dare informazioni su attività ed obiettivi della loro azione; gli alpini, inoltre, prepareranno e offriranno a tutti la cioccolata calda.

Musica e iniziative

Durante la giornata si alterneranno momenti musicali e iniziative ispirate, quest’anno ai temi della sostenibilità ambientale, pensate per coinvolgere nell’atmosfera natalizia soprattutto le famiglie e i bambini. Alle ore 11.00 si esibiranno le classi di organo, vocalità e il coro delle voci bianche dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgica “Ernesto Dalla Libera” di Vicenza; alle 11.30 ci sarà l’esibizione di danza moderna a cura della scuola “Black and White” di Vicenza; alle 14.45 il coro della Brigata Cadore e nel pomeriggio, esibizione di danze popolari a cura di Aquilone 1 Ulss 8 Berica.

Dalle 16.00 partirà la coinvolgente musica dal vivo di Ciccio Corona.

Per tutta la giornata si potrà visitare la mostra Nico C. Samary e la mostra sulle Missioni Francescane dell’Ordine Francescano Secolare, allestite presso il Seminario. Su prenotazione, si svolgeranno delle visite guidate al Museo diocesano.

Come detto, la manifestazione è organizzata nel rione di Santa Lucia grazie soprattutto all’impegno del Consiglio della Sez. 4 della Confcommercio di Vicenza, di cui è presidente Alessia Dalla Valle, che ha raccolto attorno all’idea della festa molti negozianti ed esercenti della zona, un entusiasmo che di per sé fa ben sperare che l’iniziativa possa riscontrare nel pubblico, e soprattutto tra gli abitanti del quartiere, il successo auspicato.

Fonte Confcommercio Imprese Vicenza