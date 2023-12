Pallacanestro Vicenza a rullo nel derby con la Virtus Padova

Basket Serie B Nazionale – Determinante il 36 a 22 messo a segno dai biancorossi nell’ultimo periodo.

Civitus Allianz Vicenza – Pallacanestro Virtus Padova 90-73 (16-13, 25-19, 13-19, 36-22)

Nessuno uscito per cinque falli. Arbitri Di Salvo di Pisa e Rinaldi di Livorno

Una brillante Civitus Vicenza supera di slancio una Virtus Padova, certo non al meglio, e ritrova il successo dopo due stop consecutivi. Il derby numero ventuno dal 2014 ad oggi sorride ai padroni di casa, che concludono benissimo il trittico di gare in sette giorni, riscattando in parte la bruciante sconfitta rimediata mercoledì con Bisceglie in occasione dell’impegno infrasettimanale.

Finalmente prevalgono in uno scontro diretto, oltretutto con ampio margine, che è una buona cosa in vista di una sempre possibile classifica avulsa al termine della stagione regolare. La Civitus si aggiudica tre periodi su quattro, mandandone cinque in doppia cifra e trovando in un ispiratissimo Terenzi il proprio MVP. Vicenza quasi sempre in controllo, dopo aver superato due momenti di difficoltà che si sono presentati all’inizio del match e subito dopo il ritorno sul parquet , dalla pausa lunga.

I biancorossi hanno messo in mostra quell’atteggiamento difensivo che Cilio richiede sempre, e che ha permesso loro di acquisire tanta energia e intensità utili per esprimersi alla grande in transizione offensiva. Ora si tratta di lavorare al fine di limitare al massimo certe sbavature viste ancora sotto forma di mancata comunicazione, anche perchè per domenica prossima è previsto un viaggio a Fabriano. A tal proposito la Ristopro è squadra senz’altro di livello, ma ancora piuttosto indecifrabile e poco costante nei risultati. La pallacanestro Vicenza ci deve credere per mettere a segno quel colpo esterno che ancora manca.

PRIMO QUARTO

Solamente un canestro di Riva nei primi sette minuti , con la squadra che baruffa con il ferro, facendo venire i sudori freddi ai tifosi. Padova ne approfitta per portarsi sul 10 a 2. Ma qui comincia la grande serata di Terenzi e anche con l’apporto di Bugatti, i berici firmano un parziale di 14 a 3, chiudendo sul 16 a 13 la prima frazione a loro favore.

SECONDO QUARTO

L’inerzia si conferma amica dei padroni di casa, che vanno a conoscere il vantaggio in doppia cifra ( 34 a 24 ) grazie ad un tiro dall’area di Bugatti, con ancora tre minuti sul cronometro prima della pausa lunga. E nell’ultimo frangente è buono il rientro di Riva che con i suoi punti fissa il + 9 per Vicenza ( 41 a 32 ), punteggio sul quale si chiude il primo tempo.

TERZO QUARTO

Padova subito arrembante con la Civitus che dà l’impressione di avere perso un tantino lo smalto. Bianconi è in condizione e i neroverdi tornano sotto prepotentemente e una tripla di Cecchinato frutta loro il 45 pari. Botta e risposta dall’arco tra Ambrosetti e Ius ma sul finire della frazione Terenzi ne mette due che tengono Vicenza avanti di 3 (54 a 51 ).

ULTIMO QUARTO

Civitus che mette subito le cose in chiaro. Gioco da tre di Terenzi subito seguito da una tripla di Ambrosetti per il+ 6 . E’ solo l’inizio di un dominio biancorosso. Padova ha terminato l’energia e va sotto di 10 sul 66 a 56 per Vicenza che ha buon gioco prendendo il largo grazie alla sua concretezza offensiva.

E’ eloquente il 24 a 17 che nei minuti finali di un ultimo periodo sontuoso porta la gara sul definitivo 90 a 73, per il quarto successo in stagione dei berici.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza