Straniero trovato in possesso di numerosi oggetti rubati: denunciato

Alle ore 4.40 circa del 9 dicembre, un equipaggio in servizio di “Volante” della Polizia di Stato – Questura di Vicenza, mentre transitava in Corso Palladio, notava un giovane straniero, a bordo di una biciletta, che procedeva ad andatura sostenuta e trasportava sul portapacchi posteriore un grosso borsone sportivo di colore rosso.

La sua presenza a quell’ora, l’andatura veloce ed il trasporto di un borsone sportivo a notte fonda, destavano sospetto negli Agenti che decidevano, pertanto, di fermarlo e procedere ad un approfondito controllo.

I controlli

L’uomo, uno straniero originario del Marocco del 1981, regolare sul territorio nazionale, risultava essere comunque gravato da un foglio di via dal Comune di Vicenza per anni 3. Gravato in quanto segnalato per numerosi reati contro il patrimonio.

Controllando il borsone, invece, si accertava contenere vari indumenti sportivi femminili. Nonché prodotti cosmetici femminili, un phon ed una cassa bluetooth. Tra i vari vestiti si distinguevano alcune divise di volley femminile di una società sportiva trevigiana. Oltre ad una divisa con il nome di una specifica atleta.

Lo straniero veniva pertanto accompagnato in Questura per i necessari accertamenti. All’esito degli accertamenti si appurava che detto materiale era stato rubato a Vicenza. Sottratto all’interno di un’autovettura di una giovane pallavolista trevigiana, che l’aveva parcheggiata in Via Lago di Molveno la scorsa notte.

L’atleta veniva subito contatta e, recatasi in Questura, riconosceva il tutto come di sua proprietà. Pertanto gli Agenti restituivano il maltolto.

La denuncia

Il marocchino, invece, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. Nonché per la violazione del foglio di via dal Comune di Vicenza.

* “Si rappresenta che la misura è stata adottata di iniziativa da parte dell’Ufficio procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe”.

Fonte: Questura di Vicenza – Ufficio Stampa

Comunicato Stampa del 9 dicembre 2023