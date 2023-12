Pallacanestro Vicenza: c’è il derby giusto per ripartire

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza conclude oggi il trittico di gare in sette giorni ospitando la Virtus Padova nel più classico dei derby, per la quattordicesima giornata.

Palla a due alle 18,30

( arbitri Di Salvo di San Giuliano Terme ( Pisa) e Rinaldi di Livorno ) per una sfida che deve necessariamente rappresentare il rilancio per il quintetto berico, chiamato a riscattarsi dopo il passo falso interno di mercoledì con Bisceglie. I biancorossi in questo ennesimo confronto diretto non possono farsi sfuggire l’ occasione di agganciare in classifica i neroverdi patavini posizionati giusto due punti sopra. Un delicatissimo match salvezza , pertanto, quello che andrà in scena stasera tra le mura del palaGoldoni.

Di fronte due quintetti con tanti problemi e la primaria esigenza di allontanarsi dalle secche di una classifica davvero scomoda, e che vede coinvolte in tutto sette squadre racchiuse in un fazzoletto di appena quattro punti. Ai suoi ragazzi coach Cilio chiede di lasciare da parte paure e tensioni drammaticamente emerse nel primo tempo con Bisceglie e che hanno enormemente limitato la performance dei ragazzi.

L’ atteggiamento dovrà essere quello ammirato quindici giorni fa contro Jesi, gara nella quale e’ stato fatto tutto molto bene, su entrambe le metà del campo.Il livello tecnico del campionato e’ elevato, ed i cali si pagano a carissimo prezzo, come si può constatare settimanalmente dalla lettura di risultati e cronache delle diciotto squadre, impegnate a tirare fuori sempre il meglio al fine di non soccombere.

VIRTUS PADOVA

Squadra sin qui dal percorso indecifrabile quella di coach Riccardo De Nicolao. I neroverdi che si presentano a questa sfida privi di due pedine importanti come Molinaro e Scanzi, non vincono dal 12 novembre ( n.d r. trasferta di Fabriano ) ed hanno collezionato nei tredici confronti disputati quattro vittorie, non molte, alcune davvero prestigiose e comunque una in più rispetto a Vicenza. Si tratta di un derby ricchissimo di precedenti Stasera va in scena il ventunesimo incontro dal 2014 ad oggi.

Si parla naturalmente di gare ufficiali. Alle spalle ne abbiamo diciotto di campionato e due di supercoppa. Un’ autentica saga come qualcuno la definisce. Perso in favore di Cividale il talento Leonardo Marangon, la società euganea si e’ rinforzata con Michele Antelli, chiamato a sostituire De Nicolao in cabina di Regia. Ma anche con i già citati Andrea Scanzi esperto all-around e il pivot Lorenzo Molinaro in coppia con Michele Ferrari ( sesta stagione in maglia Virtus ).

Uomini importanti anche il play 2001 Cecchinato e l’ ex Petrarca Padova Corrado Bianconi. Ma la Civitus Vicenza vuole vincere il primo scontro diretto stagionale per abbandonare l’ ultimo posto della classifica.

In copertina Diego Terenzi

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

