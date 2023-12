Città più sicura con il rinnovo convenzione Carabinieri in congedo

Associazione nazionale Carabinieri, nucleo di volontariato e protezione civile: rinnovata la convenzione per la presenza sul territorio per una Città più sicura

E’ stata rinnovata, per il biennio dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, la convenzione tra Comune di Vicenza e il 75° nucleo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale Carabinieri che dal 2014 è presente sul territorio, in giorni e luoghi prestabiliti, con funzione di informazione ai cittadini e di segnalazione alla polizia locale di comportamenti anomali.

«I carabinieri in congedo collaborano affinché la città sia più sicura, più presidiata con una maggior presenza quindi non solo delle forze dell’ordine, ma anche di tutte le realtà che ci possono aiutare. La vigilanza sarà presente nei luoghi di maggior afflusso a garanzia di sicurezza, in particolare nelle zona particolarmente delicata tra via Torino, Milano, Firenze, Genova, Verdi e piazzale Bologna senza dimenticare il mercato in centro storico molto frequentato soprattutto nella giornata del giovedì» – commenta il sindaco Giacomo Possamai.

Cosa prevede l’accordo

L’accordo prevede la presenza di almeno due volontari, in divisa, a settimane alterne, dalle 9 alle 12 il giovedì mattina in concomitanza con il mercato in centro storico.

E poi tutte le settimane dalle 15.30 alle 18.30 il venerdì e sabato o giovedì, venerdì e sabato in via Gorizia, a Campo Marzo, in piazzale Bologna, in via Verdi, in viale Ippodromo, Milano, Torino, in via Firenze e Genova.

Il programma potrà essere modificato su richiesta dell’amministrazione comunale in concomitanza con manifestazioni o per particolari esigenze.

All’Associazione Nazionale Carabinieri sarà erogato un contributo omnicomprensivo di 500 euro mensili per 12 mesi per una spesa annuale di 6mila euro.

Vicenza, 9 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa