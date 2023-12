I Maestri pasticceri vicentini Pozza e Ferracina su SKY con AMPI

I Maestri pasticceri vicentini su SKY con L’accademia AMPI. Carlo Pozza e Riccardo Ferracina su Sky Tv per due puntate dolcissime

Lunedì 11 e martedì 12 dicembre Carlo Pozza, della pasticceria Davenicio di Arzignano e Riccardo Ferracina, dell’omonimo esercizio di Camisano, lavoreranno per produrre prelibatezze che potranno essere viste alle 19 su Sky e in streaming su NOW. Entrambi Maestri Pasticceri iscritti all’AMPI (Accademia Italiana Maestri Pasticceri), presieduta da Salvatore (Sal) De Riso daranno vita, insieme ai colleghi dell’Accademia, ad un format unico e molto accattivante. Il Format è prodotto da Food Media Factory e Level 33, dal titolo “Accademia di Pasticceria”. E, per la prima volta quaranta grandi professionisti della pasticceria nazionale sveleranno i loro segreti, condividendo in modo facile e fruibile le basi. Ma anche le preparazioni più complesse, della pasticceria, rendendole alla portata di tutti, passo dopo passo, in una sorta di master collettivo in dolcezza. Padrone di casa o, meglio, di laboratorio, Maurizio Santin.

Dieci le puntate previste su SKY Tv

Nel corso delle dieci puntate, gli ospiti si alterneranno per mostrare le loro prelibatezze, preparare ricette tradizionali o innovazioni creative, semplici o complesse. I Maestri Pasticceri AMPI, a poche settimane dal successo del XXVII Simposio Pubblico, che li ha portati a vivere un bagno di folla tra le vie di Milano, tornano a infondere la dolcezza nella televisione italiana. Carlo Pozza e Riccardo Ferracina, dunque, porteranno in alto i colori della terra vicentina, attraverso le proprie preparazioni e la propria decennale esperienza del campo, avvicinando così il grande pubblico sempre più affascinato da un mestiere così creativo ma anche estremamente rigoroso come quello del pasticcere. www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it

Fonte foto di copertina da sito: https://www.accademia-maestri-pasticceri-italiani.it/

Foto di copertina da sinistra: Maestri pasticceri Carlo Pozza e Riccardo Ferracina

Fonte: Denise Battistin Regaù – Web Social Marketing Press Office P.R.