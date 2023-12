Velcofin Interlocks Vicenza: primo tempo fatale a Ponzano

La Velcofin Interlocks Vicenza, dopo il primo successo stagionale, si arrende sul parquet di Ponzano per 62-45, al termine di una gara in cui il primo tempo è risultato fatale alle biancorosse, con un complessivo 31-17 che ha ben presto compromesso la contesa. Non possono bastare l’aver pareggiato la sfida a rimbalzo (37 pari) e la doppia doppia doppia di Belosevic (11+14). Le percentuali non sono state sufficienti per riuscire a rimontare (18/61 al tiro e 1/12 da tre punti) e le palle perse in assoluto troppe (28).

Belosevic e Pellegrini

L’avvio, per la verità, era stato di marca biancorossa: i canestri di Belosevic e Pellegrini avevano sospinto in avanti la Velcofin prima di cinque lunghezze (2-7) e poi di tre (8-11). Ma dopo i primi cinque minuti l’attacco biancorosso è andato in panne, realizzando soltanto 6 punti nei successivi 15 minuti. Ponzano ne approfitta e piazza due parziali pesantissimi. Prima, un 10-0 per chiudere il primo quarto (terminato 18-11). Quindi, dopo che Vicenza è tornata ad un solo possesso di distacco, un ulteriore 11-0 che proietta la squadra di casa all’intervallo con un largo vantaggio (31-17).

La musica purtroppo cambia poco nel secondo tempo e Vicenza non riesce mai a riavvicinarsi nel punteggio in modo da potersi giocare la partita; anzi, nell’ultima frazione la squadra di casa supera anche i venti punti di vantaggio, prima che nel finale le beriche rientrino fino a -17.

Una serata no

In cui c’è poco da salvare per Vicenza, che può sorridere solo per il rientro in campo di Sturma, che ritrova un po’ di confidenza con il parquet mettendo a referto quattro punti.

Una gara da cancellare in fretta, quella del PalaCicogna: Vicenza deve già proiettarsi alla partita di sabato sera, quando dovrà fare visita all’Alperia Basket Club Bolzano, quarta in classifica e a caccia di riscatto di fronte al pubblico amico dopo due sconfitte interne consecutive. Vicenza dovrà scendere in campo con un’altra grinta per tornare dall’Alto Adige con i due punti.

Ponzano:

Fiorotto 10 (5/10, 0/1), Gobbo (0/4), Mosetti 9 (4/4), Milani 12 (5/12, 1/5), Pertile 4 (1/3, 0/2); Kirschenbaum 5 (2/11, 1/7), Iuliano 6 (2/4, 1/2), Favaretto 4 (2/4), Valli 12 (5/11, 2/5), Varaldi; Volpato NE. All. Gambarotto

Vicenza:

Belosevic 11 (5/9, 1/2), Togliani (0/6, 0/3), Pellegrini 4 (2/6, 0/1), Assentato 2 (0/5, 0/2), Vitari 4 (2/7); Bevolo 7 (2/8, 0/2), Fontana 2 (0/6, 0/1), Sturma 4 (2/2), Peserico 11 (5/12, 0/1), Reschiglian; Ruffo NE.

All. Zara

Note

Ponzano: 26/64 al tiro, 5/23 da tre, 5/13 ai liberi. Rimbalzi 37 (Mosetti 11): 24 dif. + 13 off. Assist 17 (Fiorotto 4), palle rubate 10 (tre giocatrici 2), stoppate 3 (Varaldi 2), palle perse 22 (Fiorotto 4). Falli 15

Vicenza: 18/61 al tiro, 1/12 da tre, 8/13 ai liberi. Rimbalzi 37 (Belosevic 13): 24 dif. + 13 off. Assist 8 (Togliani 5), palle rubate 10 (Pellegrini e Assentato 2), stoppate 2 (Togliani e Bevolo), palle perse 28 (Pellegrini 5). Falli 20.

