Bascket Serie B Nazionale – Grave passo falso dei biancorossi – Pallacanestro Vicenza regala il primo tempo. KO interno al Lions Bisceglie.

Civitus Allianz Vicenza – Lions Bisceglie 70-73 (15-25, 15-18, 21-13, 19-17)

Allenatore: Cilio

Lions Bisceglie:

Allenatore: Fabbri

Usciti per 5 falli Antonietti e Brambilla ( Vicenza ) e Ragusa ( Bisceglie ). Arbitri Foschini di Ravenna e Buoncristiani di Prato.

Nella gara non ancora da dentro o fuori, ma che avrebbe dovuto rappresentare il riscatto , con relativa conquista di due punti pesanti e necessari come l’aria che si respira, la Civitus Vicenza, davanti al pubblico amico, ” buca” clamorosamente il primo tempo incappando in una sconfitta sanguinosissima, con i Lions Bisceglie, diretti concorrenti per la salvezza, che ringraziano, mandano cinque uomini in doppia cifra e incassano il preziosissimo successo esterno che consente loro di abbandonare l’ultimo posto della classifica proprio a spese di una enigmatica quanto deludente Vicenza. Proprio così.

Biancorossi a due facce

Certamente brutta quella dei primi venti minuti. Giocatori attanagliati dalla tensione fin dall’inizio della contesa con imprecisione al tiro, le solite palle perse banalmente in attacco ed una difesa molle che ha permesso ai pugliesi di guadagnare anche quindici punti di vantaggio ( 23 a 38 ) sino al 30 a 43 , con il quale i due quintetti sono tornati nei rispettivi spogliatoi per la rituale pausa lunga. Sin dai primi minuti della ripresa, invece, ha preso corpo l’auspicata reazione dei ragazzi di coach Cilio, finalmente vivi e concreti e non più abulici come nell’inguardabile prima frazione e punto dopo punto anche con il contributo di un Bugatti trascinatore, si è materializzato l’aggancio ai pugliesi, in chiara difficoltà, sul 51 pari, un minuto prima del suono della terza sirena.

Pallacanestro Vicenza

Ma come già avvenuto in stagione e in più di una circostanza in occasione di altre rimonte, la squadra berica non ha poi trovato nel proprio serbatoio l’energia per scapparsene via. Anzi, Bisceglie sentendo l’odore dell’impresa, dopo aver rifiatato, nell’ultimo periodo ha trovato due triple pesantissime con i suoi piccoli, Saladini e Chessari tornando a creare un gap importante. Il tiro dall’arco di Antonietti ha ridato vita a Vicenza, che ha avuto a disposizione con Terenzi un tiro pesante all’ultimo secondo per centrare l’overtime, ma la conclusione dell’esterno pesarese si è spenta sul ferro, condannando i berici allo stop.

Da mangiarsi le mani.

Il 40 a 30 di parziale ottenuto nel secondo tempo non è stato sufficiente. Vicenza così deve segnare il passo e torna ad essere terreno di conquista. La situazione è complicata ma non ci si deve assolutamente arrendere, tanto più che sabato si torna in campo alle 18,30 con la Virtus Padova sempre a Vicenza per l’ennesimo scontro diretto. Conquistarlo ora è diventato davvero qualcosa di vitale importanza e non è solo un modo di dire.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

Foto in copertina Valerio Cucchiaro.

RISULTATI