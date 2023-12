Ospedaletto: riparata la caldaia della scuola primaria

Scuola primaria di Ospedaletto, caldaia riparata

Assessore Selmo: «Lunedì le lezioni saranno regolari»

«La caldaia è stata riparata in tempi celeri: lunedì alla scuola primaria Pasini le lezioni saranno regolari».

L’annuncio è dell’assessore all’istruzione Giovanni Selmo che oggi si è recato di persona alla scuola di Ospedaletto, dove un primo guasto era stato riparato ieri pomeriggio da Amcps, ma un successivo blocco della centrale termica scoperto questa mattina dal personale scolastico non ha permesso di fare lezione.

Nel primo pomeriggio, dopo aver recuperato un pezzo in magazzino, i tecnici di Amcps sono riusciti a sostituire la pompa di gasolio dell’impianto piuttosto obsoleto. Oltre a rimettere in funzione la centrale termica che monitoreranno anche nei prossimi giorni.

«Ringrazio l’amministrazione comunale per il tempestivo intervento che ha permesso la riparazione del guasto – dichiara Isabella Bartolone, dirigente dell’istituto comprensivo Vicenza 7.

«In poco tempo abbiamo sistemato una situazione delicata. – conclude l’assessore Selmo -. Se non fosse stato possibile far ripartire il riscaldamento avremmo comunque previsto di trasferire provvisoriamente le classi in un altro edificio senza interrompere l’attività didattica. Limitando così al massimo i disagi per gli alunni e le famiglie. La manutenzione e la cura degli ottanta stabili scolastici comunali è una nostra priorità, così come il benessere di chi vi studia e lavora».

Vicenza, 7 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa