Via libera al nuovo percorso ciclabile da piazza Matteotti a viale Margherita lungo l’argine del Bacchiglione

Con una passerella in acciaio corten per attraversare il fiume

Vedrà la luce nel corso del 2024 il nuovo percorso ciclabile che da piazza Matteotti consentirà di arrivare fino a viale Margherita lungo l’argine del fiume Bacchiglione, sul lato opposto a viale Giuriolo.

Il progetto esecutivo

La giunta comunale ha infatti dato il via al progetto esecutivo presentato dall’assessore alla mobilità Cristiano Spiller per un valore complessivo che oggi ammonta a 875 mila euro, di cui 675 mila già finanziati con fondi del Bando Periferie nell’ambito dei cosiddetti Itinerari cicloturistici palladiani e 200 mila recuperati tra le risorse per le piste ciclabili del bilancio 2023 per far fronte all’aumento dei costi.

Il commento dell’assessore, Spiller

«Portiamo a termine un progetto che abbiamo ereditato – ha detto l’assessore Cristiano Spiller – dopo aver risolto due criticità: le prescrizioni date dalla Soprintendenza per la nuova passerella che sarà accessibile da piazza Matteotti e la rampa di collegamento con il ponte di viale Margherita. È un intervento interessante perché permette di arrivare fin nel cuore del storico attraverso il percorso naturalistico offerto dall’argine del fiume e costituisce al contempo una valida alternativa all’attuale ciclabile di viale Giuriolo destinata a lasciare spazio alla futura linea Brt».

Dettagli del percorso

Il nuovo percorso ciclabile avrà uno sviluppo di 380 metri. Partirà da piazza Matteotti, tra l’Ostello Olimpico e il locale ex stazione delle corriere, e grazie al nuovo ponte ciclopedonale di circa 30 metri in acciaio corten si collegherà all’argine opposto, sviluppandosi in sinistra orografica del Bacchiglione fino a raggiungere il ponte di viale Margherita attraverso un’articolata rampa che permetterà di superare l’attuale discreto dislivello.

L’intervento si collegherà inoltre a un ulteriore tratto di ciclabile che, finanziato con fondi Pnrr, dal ponte di viale Margherita permetterà di raggiungere l’università e lo stadio.

Vicenza, 7 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa