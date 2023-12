Natale 2023 a Vicenza: in distribuzione l’opuscolo con tutti gli eventi

È in corso la distribuzione capillare dell’opuscolo Natale 2023 a Vicenza, stampato in 15.000 copie, che raccoglie tutti gli eventi in programma durante le festività natalizie in centro storico e nei quartieri.

La distribuzione

Chi desidera avere l’opuscolo può ritirarlo fin d’ora nella sede di Palazzo Trissino tutti i giorni dalle 8 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 8.30 alle 12 (esclusi i festivi).

Da lunedì prossimo si potrà trovare anche in tutti i palazzi comunali, nei centri di aggregazione anziani e nei centri giovanili. 7000 copie verranno consegnate agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie per le famiglie. Inoltre gli assessori porteranno personalmente le copie agli esercizi commerciali e alle realtà del territorio.

Libretto rinnovato con molte informazioni utili

L’agevole libretto di 68 pagine, con una veste grafica e un concept completamente rinnovati, introdotto dagli auguri alla città del sindaco Giacomo Possamai, contiene anche pagine tematiche con relative mappe dedicate ai mercatini, ai presepi, ai parcheggi messi a disposizione in via straordinaria per i fine settimana e ai parcheggi di interscambio con centrobus gratuiti.

L’opuscolo contiene anche informazioni sull’evento espositivo Caravaggio, Van Dyck, Sassolino che aprirà il 16 dicembre in Basilica palladiana con un ricco calendario di incontri, tra conferenze, concerti e spettacoli di danza.

Inoltre saranno a disposizione 50.000 cartoline con qrcode per consultare il calendario eventi online

Aggiornamenti del programma saranno disponibili nel sito del Comune di Vicenza:

https://www.comune.vicenza.it/uffici/cms/natale2023.php

https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/358631

Vicenza, 7 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa