Natale in Vlla, le storiche sale del bene FAI ospitano il Mercatino di Natale – Colli Euganei, a Villa dei Vescovi il Mercatino natalizio

28 ESPOSITORI PRESENTANO

DOLCI, VINI, LECCORNIE

e ARTIGIANATO DEL TERRITORIO

Villa dei Vescovi

È l’ultimo appuntamento dell’anno per visitare la più fascinosa villa dei Colli Euganei e in assoluto tra le più intriganti del Veneto poi ci sarà la chiusura invernale e l’arrivederci al 2024: nel Ponte dell’Immacolata FAI – Villa dei Vescovi aprirà ancora una volta le proprie porte per ospitare il Mercatino natalizio allestito nelle affascinanti sale e sulla terrazza dello storico edificio, da sempre considerato Finestra sui Colli.

Da domani (venerdì 8) a domenica 10 dicembre Natale in Villa sarà animato dalle proposte di 28 espositori del territorio, scelti tra artigiani e aziende agricole, con creazioni fatte a mano ed eccellenze enogastronomiche: in vetrina dolci della tradizione, miele e confetture, vini e tanto artigianato locale.

Per l’occasione @enotecabistro_villavescovi sarà aperto per pranzo o per una dolce pausa. Visite guidate ad orario fisso (11.00, 12.00, 15.00 e 16.00). Biglietteria ordinaria per la visita al Mercatino e alla Villa.

Villa dei Vescovi si trova a Luvigliano di Torreglia, a meno di trenta minuti da Padova, sui Colli Euganei. Ed è sede dell’enoteca Strada del Vino Colli Euganei.

Castello di Avio

E per chi ama abbinare le emozioni legate al Natale alla storia e alla cultura vi è poi la proposta sempre con il FAI legata il Mercatino di Natale ospitato nel Castello di Avio, al confine tra Veneto (provincia di Verona) e Trentino. L’unico Mercatino del Trentino ospitato in un maniero medioevale sarà visitabile anche nel successivo fine settimana di sabato 16 e domenica 17 dicembre.

Il calendario Eventi nei Beni del FAI 2023 è possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto.

LUVIGLIANO DI TORREGLIA (COLLI EUGANEI – PADOVA)

7 dicembre 2023

Villa dei Vescovi – Via dei Vescovi 4, Luvigliano di Torreglia.

Telefono +39.049.9930473 | www.fondoambiente.it

Nicer Trento – Moving your communication

FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano