BaldiLibri: Luca Zaia presenta il suo nuovo libro a Vicenza

E’ uscito in libreria martedì 21 novembre ed è già praticamente sold out. L’ultimo libro di Luca Zaia “Fa’ presto vai piano. La vita è un viaggio passo a passo”, edito da Marsilio, sarà presentato da BaldiLibri lunedì 11 dicembre alle 18.30 al Palazzo delle Opere Sociali in piazza Duomo a Vicenza, alla presenza dell’Autore che dialogherà con Marino Smiderle.

BaldiLibri

Giunto alla sua terza fatica letteraria, Zaia affronta dei temi più personali, più legati alla sfera privata nel ricordo di una giovinezza vissuta con entusiasmo e un pizzico di incoscienza. La narrazione descrive un Luca che a metà degli anni Ottanta era un diciottenne che si affacciava alla vita senza mai aver messo il piede fuori dalla provincia trevigiana in cui era nato, ma che, forte dei suoi sogni di ragazzo, si troverà a dover affrontare una realtà ben più complessa di quella del paese da cui è partito.

Il viaggio, anche interiore, visto ora con gli occhi dell’adulto, è raccontato con la distanza della maturità e lo stile scanzonato dei racconti di avventura, dove, tappa dopo tappa, muovendosi per le strade d’Europa a bordo di una Due Cavalli, il protagonista scopre non solo sé stesso, ma anche l’altro da sé, la verità di una “terra promessa”, la Spagna, ideale traguardo sospeso tra nostalgia e progresso.

Luca Zaia

“Quel viaggio sono state settanta ore di scoperta e di crescita – commenta Zaia – tutti percorsi lungo le strade normali perché non avevamo i soldi per permetterci i pedaggi delle autostrade.” Il racconto, il primo diverso dal format dei libri precedenti come ha sottolineato lo stesso governatore in alcune interviste, non vuole avere nessuna vena amarcord, ma l’intento di valorizzare i giovani di oggi.

“Durante quel viaggio – ricorda – io ho guardato fuori dal finestrino della Due Cavalli un film lungo settanta ore. Oggi, credo che i giovani avrebbero guardato per lo stesso tempo il cellulare.”

Prenotazione a: info@baldilibri.it oppure messaggio whatsapp e sms a 338 394 6998. Ingresso libero, fino ad esaurimento di posti disponibili.

Luca Zaia è presidente della Regione Veneto dal 7 aprile 2010, riconfermato al terzo mandato nel 2020. Già presidente della Provincia di Treviso, vicepresidente della Giunta regionale del Veneto, con deleghe al turismo, all’agricoltura e all’identità veneta, è stato ministro delle Politiche agricole dal 2008 al 2010. Con Marsilio ha pubblicato “Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all’autonomia.” e “I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta.