Fase valevole per la promozione – Rugby Alto Vicentino passa alla fase successiva.

Altra domenica di festeggiamenti per il nostro RAV che in trasferta a Montebelluna si aggiudica la vittoria 34 a 31 e passa alla fase successiva per la promozione.

Lo scenario si prospetta difficile, con una mischia chiusa in netta difficoltà fin dalle prime battute.

La partita

Il campo è pesante e, dopo vari colpi andati a segno da Pellizzari, arriva la prima meta delle nostre pantere, partendo da una touche.

Siamo sul 7-3 per il RAV trasformata da Cicciù, ma in pochi minuti ci troviamo sul 7 a 6; si passa da una meta RAV alla risposta immediata del Montebelluna per il 13 a 12 in favore dei padroni di casa.

A tempo scaduto Fantato ristabilisce le distanze e si va al riposo con un 17 a 13 per i nero arancio.

Nel secondo tempo il Monte allunga con una meta; ha una marcia in più e con un piazzato suggella il massimo vantaggio portando l’incontro sul 23 a 17.

Il Rav risponde con Manea che segna per il sorpasso del 24-23, ma il Monte, prima con calcio e poi con una meta non trasformata, fa la voce grossa e si riporta in vantaggio 31 a 24.

Il RAV indomito torna in meta con Zanin che pareggia il conto, ma a farci sognare è ancora una volta il piede di Jack Cicciù che ci porta al trionfo allo scadere di un match senza respiro, che ha visto due squadre sfidarsi a viso aperto.

MVP a Miguel Marconato per l’ottima prestazione fisica in questa domenica fuori sede.

Formazione RAV

15 Dalla Pozza Leonardo (Vcap), 14 Castello Enea , 13 Fantato Giovanni , 12 Penzo Ludovico, 11 Cicciù Giacomo, 10 Contin Igino, 9 Munaretto Matteo, 8 Caretta Nicola, 7 De Tomasi Andrea, 6 Tommaso grolla, 5 Savio Enrico, 4 Pegoraro Matteo, (Cap), 3 Marconato Miguel, 2 Trento Francesco, 1 Manea Alberto.

A disposizione

16 Centomo Riccardo, 25 Zanovello Riccardo, 18 Zanin Luca, 19 Gasparotto Tommaso, 20 Trento Gabriele, 21 Ceron Jorge, 22 Kuzmanovic Stefan.

Nicola Menegaldo Rugby Alto Vicentino