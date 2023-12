Rubbio: nuovo tetto e risanamento per la canonica

Il fabbricato di proprietà comunale che ospita la canonica della frazione di Rubbio, adiacente alla chiesa di Santa Maria Bambina, avrà un nuovo tetto.

I lavori

Con l’approvazione recente del progetto esecutivo l’Amministrazione comunale risponde così alle segnalazioni del cattivo stato in cui versa ad oggi il vecchio tetto in lamiera zincata, danneggiato negli anni dal maltempo, e che per questo non svolge la sua funzione di copertura, lasciando penetrare acqua nel sottotetto.

Si prevede, quindi, la rimozione totale e lo smaltimento sia della copertura che del sottotetto, con la successiva posa di una nuova sottostruttura e di un nuovo manto coprente in lamiera piana di alluminio.

Sarà inoltre rimossa la struttura ad uso garage posta sul lato ovest del fabbricato per dare più luce ed aria alle finestre del piano terra, e realizzato un nuovo portone di ingresso sul lato nord.

Il costo complessivo degli interventi è di 63.800 euro.

Bassano del Grappa, 6 dicembre 2023

Rubbio

L’abitato si arrocca sulle alture che delimitano a sud-est l’altopiano dei Sette Comuni. La posizione panoramica del luogo permette di spaziare con lo sguardo verso il Monte Grappa, le Pale di San Martino, i Lagorai, gli Appennini, le Alpi Giulie, l’Istria e la laguna di Venezia nei giorni tersi. Proprio per la posizione favorevole ha qui sede uno dei principali centri di trasmissione radiofonici dell’Italia Nordorientale.

È località apprezzata come stazione di soggiorno estiva ed invernale. Nella zona sono presenti numerosi sentieri che si diramano fra la parte bassanese e la parte conchese, collegando così l’altopiano dei Sette Comuni con il Canale di Brenta.

La parte bassanese di Rubbio, che oltre all’abitato include anche boschi e pascoli, è delimitata a sud da Valrovina (cui Rubbio è sempre stato legato anche in passato), ad est da Campese (lungo il crinale orientale dell’Altopiano), a sud-ovest per un breve tratto dal Comune di Marostica (in località Brombe, ultima contrada del Comune di Lusiana Conco), a nord dal soppresso Comune di Campolongo sul Brenta (oggi Valbrenta), ad ovest dal vecchio Comune di Conco (frazione di Rubbio di Conco e contrà Val Lastaro).

L’estremità nord-occidentale del quartiere e frazione di Rubbio coincide con il punto triplo Bassano – Conco – Campolongo (oggi Bassano – Lusiana Conco – Valbrenta) ad una quota di 1276 metri s.l.m., presso località Ronco del Confin sul Monte Malcroba. Questo è il punto più alto del territorio comunale della Città di Bassano del Grappa e dista poche centinaia di metri da un altro punto triplo (ora doppio per la fusione di alcuni Comuni), il confine comunale Lusiana Conco – Valbrenta.