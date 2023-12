Ponte della Vittoria, Bassano: riapertura in entrambe le direzioni

Giovedì 7 dicembre 2023: è questa la data fissata per la riapertura del Ponte della Vittoria al traffico veicolare in entrambe le direzioni.

Dopo cinque mesi, dal pomeriggio di domani si torna quindi a circolare tra le sponde del fiume Brenta nei due sensi di marcia attraverso un Ponte già più sicuro, in attesa dei futuri interventi alla sottostruttura, e riqualificato anche esteticamente con un manto stradale, due percorsi ciclopedonali, parapetti e un impianto di illuminazione completamente rinnovati.

Il sindaco Pavan, un bel regalo di Natale

“Finalmente ci siamo. – commenta il sindaco Elena Pavan. La riapertura, alla vigilia del weekend dell’Immacolata, arriva come un bel regalo di Natale per la città, che dobbiamo ringraziare per avere, in larga maggioranza, sopportato e supportato questi lavori importanti durante cinque mesi non facili. Ringraziamo in particolare tutti coloro che hanno contribuito e partecipato alla discussione su questo intervento con messaggi di incoraggiamento, pazienza, e anche con osservazioni critiche, ma rispettose e costruttive. Grazie anche a commercianti ed esercenti della zona, che dopo un periodo affrontato a denti stretti, speriamo possano beneficiare di questo intervento per molti anni”.

L’assessore, Zonta sottolinea

“I tempi previsti sono stati non solo rispettati, ma anticipati – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – in quanto l’obiettivo era di riaprire tutto per la fine dell’anno, e il giorno ultimo concesso alla ditta esecutrice, considerando eventuali imprevisti e condizioni meteorologiche avverse, era stato fissato al 19 gennaio 2024. I lavori proseguiranno con una variante per le rifiniture, senza conseguenze per la circolazione. Nel programma delle opere pubbliche del 2024 figura, naturalmente, l’intervento della parte sottostante, che però non inciderà sulla viabilità”.

Bassano del Grappa, 6 dicembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa