Pallacanestro Vicenza, con Bisceglie è autentico spareggio

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Civitus Vicenza torna stasera alle 20,30 sul parquet del palaGoldoni (arbitri Foschini di Ravenna e Buoncristiani di Prato) per un delicatissimo match con Bisceglie.

Imperativo

Vincere per abbandonare l’ultimo posto della classifica, lasciandolo proprio ai pugliesi. Il quintetto berico arriva al terzo turno infrasettimanale della stagione reduce dalla bruciante sconfitta patita domenica ad Imola contro un’Andrea Costa tutt’altro che fuori portata. Uno stop quindi che equivale ad una grande occasione persa causata dalla solita difficoltà a trovare la via del canestro nei momenti decisivi. Il momento non è facile, ma il calendario sembra tendere una mano ai ragazzi di coach Cilio. C’è questo doppio impegno interno ravvicinato da non fallire assolutamente, perchè potrebbe significare un bel balzo in avanti in classifica.

Dopo Bisceglie sarà ospite a Vicenza sabato pomeriggio la Virtus Padova nello scontro diretto che concluderà il trittico di gare in sette giorni. La Civitus stasera è chiamata a riproporre quell’atteggiamento propositivo visto con Jesi: voglia, determinazione e agonismo, il tutto accompagnato dal minor numero possibile di errori nelle due metà campo. La tifoseria sarà pronta a fornire il proprio aiuto ai ragazzi. Lo sforzo fisico legato al fatto di scendere nuovamente in campo dopo soli tre giorni si fa sentire, ma va possibilmente tramutato in energia positiva.

LIONS BISCEGLIE

I pugliesi dopo dodici giornate hanno al loro attivo tre vittorie, come Vicenza e arrivano dallo scivolone interno con la Virtus Imola.

Chiti è l’ex di turno avendo vestito la casacca biancorossa nel biennio 2020/2022 sotto la guida di Cesare Ciocca. Con un comunicato a sorpresa di ieri alla vigilia della partenza per il Veneto, Bisceglie ha annunciato di aver sospeso dall’attività agonistica con motivazioni di natura tecnico-tattica il proprio esterno classe 1996 Alex Ouandie, che quindi non sarà della partita. Cepic e Dip compongono un reparto lunghi di comprovata esperienza. Chessari e Saladini dividono minuti in regia. Panchina corta, giovane e con parecchie incognite. Un gruppo che predilige la fase offensiva a quella difensiva.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

In copertina Luca Brambilla