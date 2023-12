L’Aero Club di Vicenza “Ugo Capitanio” vola ad Asiago

Lo storico sodalizio Aero Club di Vicenza “Ugo Capitanio” di Vicenza trasferisce la sede all’Aeroporto “Romeo Sartori” di Asiago.

L’associazione, nata da un’idea di un gruppo di aviatori vicentini nel 1924, diviene Aero Club nell’ottobre 1928 con una cerimonia presso il municipio di Vicenza dove viene consegnato il labaro e alla presenza delle autorità tra cui il famoso pilota Arturo Ferrarin.

Con l’inizio dell’attività di volo quindi si sviluppa l’aeroporto di Vicenza e nel 1931 vengono brevettati i primi piloti. Nell’agosto 1936 l’Aero Club di Vicenza partecipa all’inaugurazione dell’Aeroporto di Asiago iniziando fin da subito l’attività di volo.

Aero Club di Vicenza

Negli anni a seguire e nel dopo guerra l’Aero Club di Vicenza continua la propria attività di volo anche con una sede nell’aeroporto dell’Altopiano.

Dal primo di settembre 2023 il Club torna, dopo una pausa, a frequentare la struttura aeroportuale e con l’occasione inaugura la sede domenica prossima 10 dicembre 2023 con ritrovo partecipanti alle 10.00.

Aeroporto “Romeo Sartori”

La cerimonia alle ore10.30 con la presentazione di un monumento con elica e targa che ricorda le date importanti del sodalizio vicentino. I due velivoli dell’Aero Club saranno visibili assieme ad altri aerei che interverranno alla cerimonia dell’evento in Aeroporto.

Il presidente ed i soci del sodalizio vi daranno il benvenuto nel venirci a visitare nella nuova sede presso l’aeroporto di Asiago in via Cinque. Per qualsiasi informazione potete contattarci al numero 349 51 21 049 o alla e-mail aeroclubvicenza@hotmail.it

Gli orari della sede sono dal martedì alla domenica dalle 09.00 alle 17.30.

Il Presidente Aero Cub Vicenza

Massimo Rossato