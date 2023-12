Ecor: il Sentiero International Campus al Career Day di Vicenza

Ecor International. Il posto giusto dove sviluppare competenze trasversali e dedicarsi alla ricerca applicata: Il Sentiero International Campus al Career Day di Vicenza



Il 7 dicembre Il Sentiero International Campus parteciperà al Career Day organizzato dal Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali (DTG) dell’Università degli Studi di Padova.

Al termine di un anno molto positivo per Il Sentiero International Campus, la campagna assunzioni è aperta per il 2024. In particolare la ricerca sarà per candidati specializzati in queste aree: Ingegneria dell’Affidabilità, Progettazione meccanica, Digitalizzazione e Automazione.

Da qui l’importanza di un’occasione come il Career Day, nel quale le aziende vicentine incontrano gli studenti delle Lauree Magistrali in Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccatronica ed Ingegneria dell’Innovazione del Prodotto.

“Nel nostro Centro di Ricerca industriale gli studenti di Ingegneria possono trovare l’ambiente ideale per iniziare a muovere i primi passi nel nuovo mondo del lavoro ed avere anche la possibilità di applicare i concetti studiati, mettere in pratica le proprie conoscenze ed approfondirle quotidianamente” – spiega Nicola Pornaro, Design & Prototypes Manager de Il Sentiero International Campus.

Il Centro di Ricerca di Schio, un 2023 in crescita:

Il Sentiero International Campus è il centro di ricerca fondato nel 2017 dall’azienda metalmeccanica Ecor International, di Schio. Le competenze al suo interno sono molto specialistiche: Progettazione e Prototipazione, Tecnologia di Giunzione, Ingegneria dell’Affidabilità, Ingegneria delle Superfici e Manifattura Additiva (stampa 3D).

I progetti e le attività di ricerca vengono svolte fianco a fianco con le più importanti aziende internazionali nel campo alimentare, farmaceutico e della meccanica avanzata.

Un polo di ricerca in crescita sia dal punto di vista del fatturato (le stime del 2023 sono di un +20% rispetto all’anno scorso) che della strumentazione (sono stati fatti importanti investimenti in macchinari all’avanguardia per la manifattura additiva e per rivestimenti a film sottile) e dei collaboratori (quest’anno sono entrati 10 nuovi ingegneri specializzati in Test Engineering e Progettazione meccanica).

Nel corso del 2023 Il Sentiero ha avviato una nuova partnership nel mercato degli AGV, sistemi a guida automatica, e ha rafforzato alcune partnership nel settore farmaceutico, inserendo un proprio progettista meccanico presso l’azienda cliente per assicurare l’efficienza e la qualità dei risultati del progetto condiviso. Si sono anche sviluppate internamente competenze richieste dal mercato come la digitalizzazione, la progettazione di robot collaborativi e la simulazione dinamica multibody.

La parola agli ingegneri laureati all’Università di Padova che lavorano presso Il Sentiero:

Samuele Pozzacchio, oggi Coordinatore dell’Ufficio Tecnico Meccanico de Il Sentiero, si è laureato in Ingegneria dell’Innovazione di Prodotto nel 2017, all’Università di Padova. Spiega: “Consiglierei a uno studente di Ingegneria di venire a lavorare al Sentiero innanzitutto per le competenze trasversali che avrà l’opportunità di acquisire. È un centro stimolante perché operiamo in gruppi di lavoro diversificati su progetti di settori molto vari, dal Food al Pharma”.

Prosegue Nicola Pretto, laureato in Ingegneria dell’Innovazione di Prodotto nel 2018, e oggi Numerical Simulation Competence Owner al Sentiero International Campus: “Siamo tutti giovani ingegneri, ognuno di noi è specializzato in un campo di ricerca. La nostra peculiarità consiste nel fatto che forniamo ai clienti un servizio integrato, che abbraccia sia la fase di progettazione teorica, appoggiandoci alla simulazione numerica, sia la fase di validazione sperimentale, avvalendoci dei test rig”.

“Gli aspetti che ci contraddistinguono e che vengono riconosciuti dagli studenti di Ingegneria che ci hanno scelto nel corso degli anni sono il fatto che il tutoraggio è svolto da collaboratori con competenze ingegneristiche specifiche, la disponibilità delle più avanzate tecnologie e strumenti di ricerca, che sono a disposizione degli studenti, una struttura organizzativa e la gestione delle attività di ricerca a “misura di studente” -conclude Nicola Pornaro.

A proposito del Gruppo Ecor International

Ecor International S.p.A. è un’azienda operante nel settore della meccanica che progetta, produce ed assembla manufatti realizzati con le più innovative tecnologie di produzione.

Nel 2017 ha realizzato il Sentiero International Campus S.r.l., un centro di ricerca industriale dotato di competenze e attrezzature tecnico/scientifiche trasversali ai settori di mercato delle macchine automatiche per il processing, il packaging e della meccanica avanzata.

