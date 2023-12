Diritti umani: riflessioni, eventi e fiaccolata al Parco della Pace

Riflessioni ed eventi sui diritti umani: al via il 10 dicembre con musica e fiaccolata al Parco della Pace

L’assessore Selmo a Padova per discutere di pace e città

Eventi ma anche riflessioni intorno ai diritti umani. Sono le tappe del percorso promosso dall’amministrazione per celebrare il 75esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, firmata il 10 dicembre del 1948 e celebrata ogni anno con una Giornata mondiale.

L’assessore Selmo presente alla conferenza per la pace

Si è partiti ieri con la partecipazione dell’assessore alla cooperazione internazionale e politiche per la pace Giovanni Selmo alla conferenza nazionale “Riprendiamo in mano la bussola dei diritti umani”. Conferenza che si è svolta nell’aula magna a Palazzo Bo dell’Università degli studi di Padova. Nel corso della conferenza, promossa tra gli altri dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”, si è parlato anche del ruolo degli enti locali nella costruzione di città di pace, mettendo a confronto gli assessori alla cooperazione internazionale e alla pace dei Comuni di Vicenza, Padova, Verona e Rovigo.

Percorsi di pace

Nei prossimi giorni in città si terrà l’iniziativa “Percorsi di pace”, con due eventi promossi dall’amministrazione in collaborazione con la Diocesi di Vicenza. Oltre al Conservatorio Pedrollo e le associazioni del territorio impegnate nei temi della pace e dei diritti umani.

Nella Giornata mondiale dei diritti umani, domenica 10 dicembre, dalle 15.30 al Parco della Pace si terranno lo spettacolo di musica immersiva con giochi di luce del Pedrollo. Interverranno il sindaco Giacomo Possamai, il vicario don Giampaolo Marta e del maestro Bepi De Marzi. Si svolgerà anche la fiaccolata all’interno del Parco con la “Luce della Pace” di Betlemme e per finire il canto sulla pace eseguito dai “Cori riuniti: ora la Pace”.

Conclusione del percorso dei diritti umani

Il percorso dedicato ai diritti umani si concluderà venerdì 15 dicembre, alle 20.30 al tempio di San Lorenzo. Ci svolgerà la “Conferenza di approfondimento sull’attuale crisi umanitaria e sulle prospettive future”. Ad intervenire gli assessori di Vicenza Giovanni Selmo e di Padova Francesca Benciolini e gli esperti Marco Mascia ed Elisabetta Bartuli.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/360335

Vicenza, 6 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa