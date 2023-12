Bertini Srl: Mezzo Secolo di Innovazione e Responsabilità per l’impresa di costruzioni nata nel Cuore della Valsesia

Nel cuore della Valsesia, ai piedi del Monte Rosa, si trova l’Impresa di costruzioni Bertini Srl, una realtà che da oltre cinquant’anni incarna la passione e l’innovazione nel campo dell’ingegneria e delle costruzioni. Fondata nel 1965 da Pierluigi Bertini, l’impresa ha iniziato il suo percorso come ditta individuale, specializzandosi nel trasporto di materiali, sgombero neve e piccoli scavi. Da allora, la sua traiettoria è stata segnata da un’evoluzione costante e una crescita esponenziale.

Negli anni ’70 e ’80, Bertini ha ampliato il suo raggio d’azione nel trasporto su gomma, collaborando con la società Veneta Mineraria. Questo periodo ha segnato un’espansione significativa, non solo in termini di attività ma anche nell’ampliamento del proprio parco mezzi. Con l’avvento del nuovo millennio, l’azienda si è ulteriormente specializzata, rivolgendo l’attenzione verso progetti edili di ampia portata e complessità, conquistando una posizione di leader nel settore in Piemonte.

L’impresa si è sempre distinta per l’adozione di tecnologie avanzate e un team di collaboratori giovani, dinamici e altamente qualificati. L’attenzione alla modernizzazione e l’investimento in macchinari all’avanguardia hanno permesso di portare a termine progetti sempre più ambiziosi e di alta qualità, spaziando dai recuperi ambientali, alle opere stradali e idrauliche, fino alla realizzazione di infrastrutture complesse.

Bertini Srl, un Impegno Pluricertificato

L’impresa di costruzioni Bertini Srl si impegna costantemente nella promozione dei diritti dei lavoratori e nel mantenimento di condizioni di lavoro etiche, come dimostrato dalla certificazione SA8000:2014. Parallelamente, la certificazione sulla Guidance of Social Responsibility evidenzia l’approccio responsabile dell’azienda, in linea con le direttive ISO 26000.

Nel rispetto degli standard più elevati, Bertini ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, garantendo la massima soddisfazione dei clienti e un miglioramento continuo nei processi. Inoltre, con la ISO 14001:2015, l’azienda dimostra il suo impegno verso un’efficace gestione ambientale.

L’integrità è al centro dell’etica aziendale dell’impresa, come sottolineato dalla UNI ISO 37001:2016 per la gestione anti-corruzione, e dall’ISO 45001:2018, che attesta l’impegno nella sicurezza e salute sul lavoro.

L’Impresa èi noltre qualificata per l’esecuzione di lavori pubblici, grazie alla certificazione CQOP-SOA, e possiede numerose altre certificazioni tecniche, tra cui EN 13383-1, 0583/TP/CLS/21, EN 12620, EN 13242 e UNI PDR 125:2022, che confermano la qualità e la conformità dei materiali utilizzati e dei processi produttivi.

Oltre la Costruzione: Un Impegno per la Comunità

Sotto la guida di Roberto Bertini, l’azienda non si è limitata alla realizzazione di progetti edili, ma ha sempre rivolto una particolare attenzione al contesto sociale e ambientale in cui opera. Dai progetti di edilizia residenziale a quelli di recupero del patrimonio esistente, ogni iniziativa è intrapresa con una visione etica e responsabile, mirando a creare un impatto positivo sulla comunità e sull’ambiente.

Oggi, Bertini Srl si presenta come un esempio di eccellenza nel settore delle costruzioni, unendo tradizione, innovazione e un forte impegno sociale e ambientale. Con una storia di successi alle spalle e una visione chiara per il futuro, l’Impresa Bertini si conferma come un leader nel suo settore, pronto a raccogliere nuove sfide e a continuare il suo percorso di crescita e sviluppo.si misura nella capacità di combinare innovazione, rispetto per l’ambiente e impegno verso le persone.