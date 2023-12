Alessandra Borin si racconta: concerto teatrale “Vita da Soprano”

Soprano, scrittrice e attrice, Alessandra Borin si racconta con un concerto teatrale dal titolo “Vita da Soprano” venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso il Piano nobile di Palazzo Cordellina a Vicenza.

L’evento è promosso da FIDAPA BPW Italy Sezione di Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza e la Biblioteca Civica Bertoliana.

Alessandra Borin

Il soprano Alessandra Borin porta il pubblico dietro le quinte dei teatri ma anche della quotidianità della sua arte e del suo lavoro, scardinando con ironia gli stereotipi che ruotano attorno all’esistenza di una cantante lirica fino ad un attimo prima che si alzi il sipario, accompagnata da Matteo Dal Toso al pianoforte. Il monologo teatrale è composto da aneddoti, curiosità, ricordi, “Tutto quello che non sapete di un lavoro meraviglioso” come affermato dal soprano.

L’incontro si inserisce nel ciclo di appuntamenti Serate Caminetto promosso da FIDAPA BPW Italy Sezione di Vicenza, rappresenta un’opportunità dedicata a tutte le socie per condividere la propria storia e le esperienze personali. L’evento sarà anche occasione per il tradizionale scambio degli auguri tra socie, amici e amiche dell’associazione.

L’evento è aperto a tutti su prenotazione chiamando il +39 338 9377029 oppure scrivendo a fidapavicenza@gmail.com

FIDAPA BPW Italy

Il concerto fa parte del programma avviato dall’associazione, ricco di iniziative dedicate alle donne. Con attività culturali, di carattere storico, finanziario, giuridico e diritto alla salute. FIDAPA BPW Italy, fin dalla sua fondazione, si occupa di sostenere e coordinare le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.

Si tratta di un’associazione alla quale sono iscritte in Italia circa 10.000 Socie. Aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

Vicenza, 6 Dicembre 2023

Fidapa Sezione Vicenza – Federazione Italiana Arti Professioni e Affari – BPW Italy

Mail: fidapavicenza@gmail.com