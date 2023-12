Velcofin Interlocks Vicenza a Ponzano per i primi punti in trasferta

Dopo sei sconfitte consecutive, la Velcofin Interlocks Vicenza si è finalmente sbloccata vincendo in casa nel delicatissimo match contro Abano, regalando un esordio vincente a Francesca Zara, neo-allenatrice delle biancorosse Velcofin Interlocks Vicenza. C’è poco tempo per festeggiare però, perché Vicenza avrà di fronte un dicembre in cui continuerà a scendere in campo, a cominciare dalla sfida di domani di Ponzano, partita inizialmente prevista per lo scorso 13 novembre ma rinviata a causa della convocazione in nazionale di Iva Belosevic. Palla a due alle 21 al Pala Cicogna.

La partita contro Abano ha messo in luce una buona difesa, specie nel secondo tempo, che ha permesso alla Velcofin di portare a casa i primi due punti della stagione, unita ad una grande voglia di lottare su ogni pallone a rimbalzo. Doti fondamentali se Vicenza vuole risalire la china e cercare di ripetersi immediatamente nel match nel Trevigiano, anche se non sarà facile perché la Posaclima tra le mura amiche fino a questo momento ha sempre vinto.

Ponzano

Le statistiche, indicano che Ponzano segna circa 66 punti di media a partita, tirando molto bene dentro l’arco (48%) e discretamente da tre (27%). A rimbalzo la squadra si fa valere con 38 carambole ad incontro. Si tratta inoltre di una squadra che difende bene il ferro. Con 3 stoppate a partita, la Posaclima è la miglior squadra del girone B nell’intimidazione sotto canestro. Va detto anche che si tratta di una compagine che perde molti palloni (più di 17 a incontro). Che tira i liberi ben al di sotto del 65%. Mettendo pressione alle avversarie, le ragazze vicentine potrebbero metterle in difficoltà.

Va prestata attenzione

Alle capacità di Ponzano di dividersi le responsabilità in attacco: nessuna giocatrice è in doppia cifra di media fino a questo momento in stagione, ma tutte contribuiscono all’attacco con un’ottima circolazione di palla. La miglior realizzatrice è la playmaker Sara Iuliano: 9 punti di media con il 33% dalla lunga distanza; la sua compagna in guardia, Martina Mosetti, viaggia ad 8 punti, 4 rimbalzi 2 assist e 2 rubate ad incontro, formando una coppia completa e con punti nelle mani.

Il centro è invece Celia Fiorotto, che porta in dote 8 punti e 6 rimbalzi a partita, con un ottimo 53% dentro l’arco; la sua partner nell’interiore è Sofia Varaldi, che pur segnando poco (meno di 5 punti a partita con il 47% da due e il 29% da tre) si sta rivelando una stoppatrice di assoluto livello, con una media di tre ad incontro: ne sa qualcosa Abano, squadra a cui ha rifilato ben 7 “chiodi”.

Poi all’Ala Alice Milani, 8 punti con quasi il 40% al tiro dalla lunga distanza e alle duttili Giovanna Pertile, Francesca Favaretto, all’ex di turno Claudia Gobbo e all’uruguayana Camila Kirschenbaum, tutte giocatrici capaci di fare la differenza su singolo incontro e che stanno dando una mano significativa alla stagione positiva della Posaclima.

Vicenza, 5 dicembre 2023

Edoardo Ferrio, ferrio.edoardo@gmail.com

