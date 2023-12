Vaccinazione anti-Covid: due Open Day per tutta la popolazione

Vaccinazione Anti-Covid: in programma domenica 10 e domenica 17 dicembre a Marostica e Thiene.

La vaccinazione sarà offerta a partire dai 12 anni. L’accesso potrà avvenire con o senza prenotazione, gratuitamente.

Prosegue la campagna di richiamo della vaccinazione anti-Covid dell’ULSS 7 Pedemontana, che ha previsto ben 2 giornate di open day nelle sedi di Marostica e Thiene: il primo è in programma domenica 10 dicembre dalle 8.30 alle 13.30, per replicare domenica 17 dicembre con i medesimi orari.

Complessivamente sono previsti 340 posti su prenotazione (come sempre tramite il sito Internet aziendale) per consentire ai cittadini di avere un orario certo, senza attese, ma in entrambe le sedi sarà possibile anche presentarsi direttamente senza prenotazione e ricevere comunque la vaccinazione.

Richiamo vaccino anti-Covid gratuito per tutti

Inoltre, per la prima volta il nuovo richiamo sarà offerto a tutta la popolazione a partire dai 12 anni, mentre le prime dosi disponibili erano state riservate agli over 60 e fragili. Queste ultime fasce di popolazione rimangono comunque prioritarie, tanto è vero che per la popolazione più anziana l’Azienda ha previsto delle agende dedicate per la prenotazione anche in occasione degli open day.

Sempre nell’ambito dell’impegno per la campagna di vaccinazione anti-Covid, oltre agli open day l’ULSS 7 Pedemontana ha previsto anche una giornata supplementare presso il centro di vaccinazione di Asiago, in questo caso solo su prenotazione, sabato 16 dicembre dalle 9.00 alle 12.00.

Il Direttore generale ULSS 7, Bramezza ricorda l’importanza del vaccino

«Come era stato previsto – ricorda il Direttore Generale Carlo Bramezza – con la stagione invernale il virus ha ripreso a circolare. Certamente siamo usciti dalla fase di emergenza e oggi abbiamo tutti gli strumenti per affrontarlo, ma il più importante di tutti rimane la prevenzione attraverso la vaccinazione, al fine di scongiurare le complicanze più gravi tipiche del Covid. Attraverso gli open day vogliamo ricordare a tutta la popolazione l’importanza del richiamo con la nuova formulazione aggiornata del vaccino, offrendo un’opportunità di vaccinazione sia su prenotazione sia ad accesso libero presso tutti i nostri centri di vaccinazione. Vaccinarsi è semplice, oltre che gratuito, ma soprattutto è importante: per le categorie a rischio in primis, ma anche per tutti gli altri, anche come dimostrazione di senso civico per contribuire a ridurre la circolazione del virus».

Per queste ragioni, la vaccinazione è consigliata a tutti ed è fortemente raccomandata alle persone di età pari o superiore a 60 anni e fragili, alle donne in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “post partum,” comprese le donne in allattamento; ai familiari, conviventi e caregiver di persone fragili.

Il vaccino utilizzato per il richiamo adotta la nuova formulazione mRNA, aggiornata alla variante XBB.1.5, che offre una maggiore efficacia e un’adeguata risposta alle varianti emergenti del virus.

Al fine di velocizzare la procedura, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ricorda di presentarsi con un abbigliamento comodo (es. tuta) e con la tessera sanitaria.

Comunicato stampa del 5 dicembre 2023

