Thiene si accende di eventi e suggestioni per un magico Natale

Iniziato con la magia di Natale di Fiaba, nel doppio weekend del 2/3 e 9/10, il dicembre thienese sarà un susseguirsi di eventi per tutti, grandi e piccini, organizzato da ConfCommercio, Mandamento di Thiene, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Pro Loco.

Il Centro Storico sarà animato fino all’Epifania da personaggi in costumi, attrazioni e appuntamenti che permetteranno di assaporare il piacere di trascorrere ore liete, all’insegna del divertimento, dell’emozione, delle relazioni sociali e anche dello shopping.

Spetando Natale

Sabato 9 dicembre da segnare in agenda è la tradizionale serata, alle 20.30 nella Sala Borsa di ConfCommercio, con la poesia dialettale Spetando Natale ad ingresso libero.

Da mercoledì 13 dicembre a domenica 7 gennaio piazza Chilesotti ospiterà il Villaggio di Natale, mercatino con casette in legno. Sempre in Piazza Chilesotti l’arco luminoso sarà il punto selfie di queste festività.

Per i più piccoli non poteva mancare l’atteso Trenino di Natale, che percorrerà il Centro Storico da sabato 16 dicembre a domenica 7 gennaio 2024.

Nel pomeriggio di sabato 16 dicembre lungo le vie del Centro si terrà La Parata delle Fate, evento itinerante con personaggi in costume.

Sabato 16 dicembre, sabato 23 e domenica 24 dicembre Babbo Natale sarà a disposizione dei bambini per ricevere le loro letterine nella sua casetta in piazza Chilesotti

Nei pomeriggi di sabato 16, domenica 17 e sabato 23 dicembre i personaggi di Natale, con il Grinch e gli Elfi, passeggeranno nel Centro Storico accogliendo i bambini.

Sabato 23 dicembre il Duo Musicale Frank De Franceschi firmerà l’intrattenimento musicale itinerante.

Piazza Chilesotti

E arriviamo così domenica 24 dicembre, vigilia di Natale. All’antico e suggestivo appuntamento in Piazza Chilesotti con la Canta della Nina dei giovani dalle ore 16.30. Con la Canta della Nina Gigante dalle ore 22.00, a cui seguirà la distribuzione di cioccolata calda, vin brulè e panettone a cura della Pro Loco di Thiene

Infine sabato 6 gennaio 2024 in piazza Chilesotti Arriva la Stria chiuderà queste intense ed emozionanti giornate di festa.

Giampi Michelusi

«L’Amministrazione – ricorda il Sindaco, Giampi Michelusi – anche quest’anno da giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio revocherà la sosta a pagamento nei parcheggi del Centro in piazza Nova Thiene, piazza Scalcerle, via Roma, piazza Duomo, corso Garibaldi, che saranno regolamentati con disco orario con sosta massima di 120 minuti nei giorni feriali. Sono tante le iniziative coordinate in una sinergia importante che renderanno straordinariamente pulsante il Centro cittadino nel mese più suggestivo dell’anno».

Marina Maino

Dichiara l’Assessora al Turismo e all’Animazione del Centro Storico, Marina Maino: «L’appuntamento del Natale rappresenta quest’anno un’ulteriore opportunità di lavorare in sinergia con l’Ascom, mandamento di Thiene, e la Pro Thiene per offrire delle iniziative nuove e ricche di stimoli. Dall’inizio di dicembre, Thiene diventerà la Città del Natale. Con il suo villaggio, la musica e gli spettacoli culturali (serata di poesia, concerto al teatro comunale, musica itinerante), il punto selfie, figuranti che ci faranno rivivere varie favole e mondi fantastici, il tradizionale trenino di Natale, la magica Nina gigante e l’arrivo della Befana.

Grandi e piccoli avranno quindi la possibilità di essere coinvolti e di farsi trascinare dall’avvolgente atmosfera natalizia. Luci, musiche, alberi addobbati ci aiuteranno a trasmettere un clima di maggiore serenità di cui tutti sentiamo bisogno. Ringrazio in particolar modo il presidente e la dirigenza di Ascom per questa iniziativa, alla quale siamo ben felici di poter contribuire, che rappresenta un ottimo esempio di un nuovo spirito di lavorare assieme a beneficio della nostra comunità cittadina e dell’intero territorio».

Manuel Benetti

«Anche quest’anno la Pro Loco si è impegnata nel dare il proprio contributo all’insegna delle tradizioni da sempre molto gradite dai thienese. «Con il nostro gruppo di lavoro abbiamo collaborato, con grande soddisfazione, per arricchire il programma di Natale – afferma il Presidente Manuel Benetti -. Nel villaggio di Natale ci sarà la casetta con la distribuzione di cioccolata e vin brulè. Alla vigilia di Natale verrà riproposta la Canta della Nina. Nel pomeriggio quella dei piccoli e alla sera quella dei grandi, con l’arrivo in Piazza Scalcerle per il canto finale tutti assieme».

Fabio Zardo

Dichiara il Presidente territoriale ConfCommercio Fabio Zardo, che coordina le iniziative: «Il Natale è la festa dei bambini e delle loro famiglie. È questo il principio che ha ispirato tutti gli eventi programmati per il periodo natalizio nel Centro di Thiene. I Commercianti hanno organizzato una serie di attività a partire da una serata dedicata alla poesia dialettale con i Rajoti de El Graspo, il 9 dicembre, in Sala Borsa per poi proseguire con animazioni che si susseguiranno fino all’arrivo di Natale.

La parata delle Fate, il Grinch con gli elfi e l’immancabile Babbo Natale che riceverà le letterine dei bambini. Il tutto allietato dal trenino e contornato dalle casette in legno del Villaggio di Natale oltre che da un luminosissimo punto selfie. Tutti potranno avere, pertanto, la possibilità di passare delle belle giornate nel Centro di Thiene, divertendosi e potendo fare tutti gli acquisti che desidereranno».

Città di Thiene – Ufficio Stampa