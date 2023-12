Spazio Bixio: le favole di Italo Calvino sul palcoscenico

“Mutazioni 04” allo Spazio Bixio di Vicenza: sabato 9 e domenica 10 dicembre le favole di Italo Calvino prendono vita sul palcoscenico

Non poteva mancare un omaggio al genio poliedrico di Italo Calvino nella ricca diciottesima edizione di Mutazioni 04”, stagione di spettacolo di scena allo Spazio Bixio e curata per il Comune di Vicenza da Theama Teatro in collaborazione con FOR.THE – centro di formazione teatrale.

Sabato 9 alle 21 e domenica 10 dicembre alle 18, le pagine dello scrittore si faranno teatro ne “Le fiabe sono vere. Italo Calvino e le radici dell’immaginario italiano nei 100 anni dalla nascita”, scritto e diretto da Leonardo Petrillo, con Maurizio Castè e Manuel Fiorentini e con la partecipazione, in voce, di Sharon Amato, Vito Caputo, Annachiara Fanelli e Anastasia Marino.

Quello che le favole rivestono è un ruolo di primaria importanza, testimoni delle tradizioni più profonde di un popolo e, al tempo stesso, strumenti di trasmissione di valori e insegnamenti. Fu per questo che, alla fine della seconda guerra mondiale, Calvino iniziò a raccogliere e tradurre, dai vari dialetti, le favole popolari di un’Italia ferita e smarrita: un’opera che gli era stata commissionata da Giulio Einaudi, per “unificare” il Paese attraverso archetipi nei quali tutti gli italiani si riconoscessero.

Di favole e di sogni, d’altra parte, vive il teatro, come ribadirà lo spettacolo del quale l’autore e regista, Leonardo Petrillo, spiega: «Una presentatrice sta ricordando la figura dello scrittore quando un guasto lascia al buio il pubblico. Sei personaggi entrano in scena, illuminati solo da candele. Sono ‘le voci’ delle fiabe raccolte da Calvino. I teatranti, come gli antichi rapsodi e i marinai, da sempre raccontano le loro avventure, vere o sognate, che a volte si incontrano. Non sanno se sono realtà o fantasia, perché… sono tutte e due insieme».

