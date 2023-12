Schio: Cristina Marigo non può essere una credibile alternativa

Schio: a sei mesi dalle elezioni amministrative i Consiglieri comunali del centrodestra lanciano un messaggio chiaro all’assessore al sociale Cristina Marigo.

CIONI E SANTI, “MARIGO NON PUO’ ESSERE UNA CREDIBILE ALTERNATIVA ALLE SINISTRE SE CONTINUA A FLIRTARE CON PEZZI DI QUEL MONDO POLITICO. L’ORIGINALE E’ SEMPRE MEGLIO DI UN SURROGATO”

Il convegno

Dopo la partecipazione sabato scorso della vicesindaco alla piazza di sinistra con Pd, centro sociale Arcadia e gruppi di femministe, uniti nell’insultare l’universo maschile e il governo di centrodestra, la maggioranza al governo della città apre all’asse con i 5 Stelle in vista delle elezioni amministrative dell’anno prossimo. Non si può spiegare in altro modo il convegno di stamani patrocinato dal Comune al Faber box con esponenti di primo piano dei 5 Stelle, per altro in un contesto sbagliato visto che il regolamento voluto dalla medesima Amministrazione, vieta l’uso della sala per iniziative politiche anche se camuffate da un’associazione culturale.

Stando le cose in questi termini, più che alternativi alle sinistre, pare ormai chiaro che il “civismo” di Cristina Marigo sta mutando in maniera sempre più evidente come una variabile alle sinistre, non come un’alternativa.

In consiglio comunale, contrariamente dal centrosinistra, il centrodestra ha mantenuto un profilo da opposizione corretta, mai partigiana o per partito preso, risulta perciò evidente che se i civici non intendono consegnare al Pd e all’estrema sinistra la città, dovranno rivalutare la linea politica suicida di Marigo, la quale pare invece focalizzata a contendere al centrosinistra un elettorato che tra l’originale e il surrogato sceglierà indubbiamente l’originale.

Minestrone riscaldato

Se i gruppi di maggioranza vogliono invece sopravvivere oltre al decennio di Valter Orsi, la strada corretta non può che essere questa: prendere atto che il centrodestra e i partiti che lo compongono rappresentano l’ossatura di un elettorato che in città si aspetta finalmente una scelta di campo chiara in linea con l’impostazione politica e culturale espressa dai partiti che sostengono il Governo Meloni.

Altre strade possono solo portare ad un grande minestrone riscaldato che indebolirà pericolosamente la città, mentre il rafforzamento di Schio, come città capoluogo dell’alto vicentino, deve passare inevitabilmente nell’individuazione di una guida politica adeguata con legami strutturati e con una visione generale delle problematiche di alto profilo che proiettino la città fuori dal cul de sac, non solo geografico, nella quale si trova.

Alex Cioni

Capogruppo SchioCittà Capoluogo – Fratelli d’Italia

Luigi Santi

Capogruppo Lega

