Omaggio a Placido Barbieri: la Bertoliana espone alcuni suoi scatti

La Bertoliana omaggia il fotografo Placido Barbieri a 10 anni dalla scomparsa

Martedì 12 dicembre a palazzo San Giacomo l’inaugurazione di una mostra e la presentazione di un libro a lui dedicati

La Biblioteca Bertoliana omaggia il fotografo Placido Barbieri (1916-2013) a 10 anni dalla sua scomparsa con l’esposizione di alcuni suoi scatti. La mostra sarà inaugurata martedì 12 dicembre alle 18 nella sala generale di palazzo San Giacomo in contra’ Riale 5 a Vicenza.

Con l’occasione verrà presentato il libro “Placido Barbieri fotografo” (Ronzani, 2019). Con la partecipazione della figlia Elena Barbieri, del maestro Bepi De Marzi e di Giovanna Grossato, critica d’arte, curatrice e giornalista.

L’esposizione

Le riproduzioni delle fotografie esposte – frutto di una selezione tra le 695 fotografie e 2650 diapositive che Barbieri donò alla Bertoliana nel 2009 – ritraggono in bianco e nero 12 illustri vicentini. Ovvero: Adriana Marchetto, Fernando Bandini, Gino Nogara, Gino Soldà, Mariano Pinton, Mario Rigoni Stern. Ma anche Nereo Quagliato, Neri Pozza, Otello De Maria, Renata Bonfanti, Ruggero Pegoraro, Virgilio Scapin.

L’esposizione sarà visitabile dal 12 dicembre negli orari di apertura della sede della Bertoliana di palazzo San Giacomo: dalle 8 alle 19, il sabato dalle 8 alle 12.30.

Vicenza, 5 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

____________________________________

Archivio fotografico Placido Barbieri

Il fondo fotografico è stato donata alla Bertoliana dal fotografo Placido Barbieri in cinque tranche nel 2009. La convenzione di donazione è stata firmata il 20 maggio di quell’anno. Consta di 695 fotografie b/n 30×40 cm e 2.650 diapositive 6×6 cm. Alla consegna il fotografo aveva già intitolato i documenti fotografici. Le diapositive sono state consegnate già ordinate dal fotografo e divise per soggetti (principalmente per località o temi). Al momento di procedere con l’inventariazione del materiale, che ha riguardato solamente la sezione stampe, si è constatata l’assenza di un ordinamento dell’archivio, fatta eccezione per alcuni dei documenti fotografici intitolati dal fotografo stesso e per la presenza di alcune cartelle, contenenti stampe raccolte e ordinate dall’autore stesso.

Si è, quindi, proceduto alla creazione di un ordinamento ex novo, costruito sull’individuazione dei nuclei tematici rappresentati dalla tipologia dei soggetti ritratti e dai documenti già intitolati e raccolti dal fotografo stesso. Le serie individuate sono le seguenti: “Ritratti”, che contiene fotografie ritraenti personaggi della cultura, dell’arte, della musica e della montagna vicentina, italiana e straniera, e di alcuni non identificati; “Città, paesaggi, persone”, che contiene fotografie scattate da Placido Barbieri durante i suoi viaggi; “Colore”, che contiene le uniche stampe a colori dell’archivio; “Incontri onirici”, che contiene fotografie che rappresentano una particolare visione del fotografo; “Varie”, che contiene tutte le stampe non riconducibili a uno dei precedenti nuclei tematici. Per ogni unità archivistica è stata realizzata una cartella in carta conservativa, allo scopo di preservare il materiale e facilitare la consultazione dell’archivio.

Fonte da sito: https://archivio.bibliotecabertoliana.it/