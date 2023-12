Marina Resta: il cortometraggio documentario “Tracce di Rocco”

Mercoledì 6 dicembre alle 20.30 – La rassegna Vedere poesia celebra il poeta Rocco Scotellaro, nei 100 anni dalla sua nascita, con una serata speciale al Cinema Odeon Vicenza – Marina Resta

Domani, Mercoledì 6 dicembre alle 20.30 Marina Resta presenterà il suo cortometraggio documentario Tracce di Rocco (Italia, 2023, 16’), mentre Martina Pittarello e Stefano Strazzabosco leggeranno una scelta di poesie del grande autore lucano, scomparso a trent’anni nel 1953.

Nuova Sala Lampertico

L’evento, a ingresso gratuito, si svolgerà nella Nuova Sala Lampertico del Cinema Odeon, la cui capienza massima è limitata a 49 posti. Per questo motivo si consiglia di prenotare un posto scrivendo un’email a workingtitlefilmfestival@gmail.com

Chi si sarà prenotato e si presenterà all’ingresso almeno 10 minuti prima dell’evento avrà la priorità nell’accesso alla sala.

La rassegna è curata da Chiara Spadaro e Stefano Strazzabosco in collaborazione con Casa di Cultura Popolare, Cinema Odeon e Working Title Film Festival.

Tracce di Rocco – Un film documentario di Marina Resta

Log Line

Un viaggio attraverso le narrazioni della Basilicata di ieri e di oggi, sulle tracce di Rocco Scotellaro.

Sinossi

Tracce di Rocco è un viaggio attraverso la Basilicata del passato e del presente, alla ricerca delle tracce iconografiche e metaforiche di Rocco Scotellaro.

Sviluppato nell’ambito del Premio Zavattini 2018/2019, è un cortometraggio documentario che accosta materiali audiovisivi eterogenei – d’archivio e girati ad hoc con stile osservativo – generando cortocircuiti tra passato e presente.

Trailer – estratto

https://vimeo.com/818140100

Note di Regia

Il film è stato realizzato nell’ambito del Premio Zavattini 2018/2019, promosso dall’AAMOD, che ha stimolato la mia sensibilità e curiosità per la visione e la ricerca dei materiali d’archivio e per un loro (ri)utilizzo creativo e allo stesso tempo rispettoso. Ho scelto di concentrarmi sulla Basilicata, regione a cui sono molto legata per motivi biografici, nonché terra natia di Rocco Scotellaro.

Infatti, l’ispirazione per Tracce di Rocco nasce da una mia personale fascinazione per questo importante personaggio lucano, figura tanto complessa – in soli trent’anni di vita è stato poeta, scrittore, sindaco socialista del suo paese natale Tricarico (MT) e ricercatore sociale con Manlio Rossi Doria – quanto dimenticata. Ho cercato di confrontarmi con Scotellaro e con ciò che rappresenta per la Basilicata, lavorando sulla sua assenza. Assenza fisica, assenza di materiali audiovisivi che lo ritraggono, assenza di testimoni diretti (per motivi anagrafici). Allora il mio lavoro è stato quello di ricercare le sue tracce e poi di disseminarle nel film.

Tracce intese sia come segni della sua vita (il suo paese, la sua casa, la sua tomba, l’annuncio del Cinegiornale Luce della sua vittoria postuma del Premio Viareggio per la raccolta di poesie “È fatto giorno”), ma anche le tracce iconografiche che ne preservano e tramandano la memoria (targhe, dipinti, murales e anche l’effige in bronzo che raffigura Michele Mulieri, uno dei “Contadini del Sud” intervistati per il libro omonimo da Scotellaro). Carlo Levi, amico del poeta lucano fin dai tempi del suo confino in Basilicata sotto il Fascismo, ha avuto un ruolo di primo piano nel tramandare la figura di questi, contribuendo a crearne la mitologia.

“Lucania ’61”

In particolare nel trittico “Lucania ’61”, oggi esposto al Museo Nazionale di Matera nella sede di Palazzo Lanfranchi, Levi rende Scotellaro il fulcro di tutto il dipinto e la metafora della Lucania stessa. La Basilicata, e in generale l’Italia meridionale, ha subìto (e continua a subire) le narrazioni di sguardi esterni, che tra la fine degli anni ’40 e gli anni ’60 erano polarizzate tra il “luogo puro fuori dalla Storia” che incarna la visione leviana e le promesse di sviluppo tecnico e infrastrutturale legate alla retorica della Riforma Agraria e dell’attuazione del Piano Marshall.

Una terza narrazione che si affianca a queste nel film è quella legata a Matera 2019 – Capitale europea della cultura, lo storytelling del riscatto culturale di una città e di un territorio a lungo considerati “la vergogna d’Italia”, oggi invasi dai turisti. Nel film si intrecciano tutti questi fili – le diverse narrazioni e retoriche e le tracce di Scotellaro – mettendo a confronto i materiali d’archivio dell’AAMOD e dell’Istituto Luce con le immagini osservative girate oggi in quegli stessi luoghi.

Tuttavia la mia scelta è stata quella di non celare l’eterogeneità dei materiali e la loro diversa provenienza, ma anzi di evidenziarla, rendendo palese la parzialità di ogni narrazione e in definitiva l’impossibilità di raggiungere una visione sulla Basilicata, se non frammentaria e a volte contraddittoria. Allo stesso modo Rocco Scotellaro resta nel film una figura sfuggente, fantasmatica, di cui si può aspirare a trovare sempre nuove tracce.

Scheda tecnica

Digitale HD 16:9, colori, b/n, stereo

Anno 2023

Durata 16’46”

Ricerca archivi, soggetto, sceneggiatura, regia, montaggio: Marina Resta

Fotografia, suono in presa diretta: Marina Resta, Giulio Todescan

Assistente alla regia: Giulio Todescan

Mix audio, sound design: Luca Scapellato, Frank Martino

Color grading: Giorgia Ripa

Graphic design e poster: Andrea Xausa

Prodotto da Marina Resta per Working Title Film Festival in collaborazione con Fondazione AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico e Istituto Luce

Materiali d’archivio

AAMOD:

Lucania dentro di noi, Libero Bizzarri, 1967

Via Appia, Vittorio Gallo, 1956

Metaponto: la via del tabacco, Libero Bizzarri, 1967

Deserto di uomini, Franco Taviani, 1965

Borgate della riforma, Luigi Scattini, 1954

Istituto Luce:

Oltre Eboli, Camillo Mastrocinque, 1948-1953

Dove il tempo si era fermato, Fernando Cerchio, 1970

O brigante o emigrante, Fernando Cerchio, 1970

La terra nuova, Francesco De Feo, 1952

Settimana Incom, Premio Viareggio, 1954

Bio-filmografia della regista

Marina Resta (Altamura, Bari, 1984).

Ha studiato cinema all’Università di Bologna (Dams Cinema e Cinema, Televisione e Produzione Multimediale) e Filmwissenschaft alla Freie Universität Berlin. Ha frequentato il corso di Documentario alla Scuola Civica Luchino Visconti di Milano e il Master in Produzione e Comunicazione per l’Audiovisivo e i Digital Media all’Università Ca’ Foscari di Venezia. Come filmmaker ha realizzato i film documentari “Milano fa 90” (2013) e “L’acqua calda e l’acqua fredda” (2015), presentati in diversi festival tra cui Sguardi Altrove a Milano e Foggia Film Festival.

Nel 2018 “Tracce di Rocco” è stato selezionato tra i 10 progetti finalisti del Premio Zavattini. Dal 2018 insegna Discipline Audiovisive e Multimediali, prima all’IIS Boscardin di Vicenza e attualmente al Liceo Artistico Statale M. Guggenheim di Venezia. Nel 2016 ha fondato a Vicenza Working Title Film Festival – Festival del cinema del lavoro, di cui è direttrice artistica e organizzatrice.

Giulio Todescan – Lies – Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale Aps