Jacopo Maltauro (Lega di Vicenza): parcheggi cittadini

Centro storico, un passante tallona l’autore di un furto e lo fa arrestare, Jacopo Maltauro (Capogruppo Lega di Vicenza) : “Un plauso al coraggio e al senso civico del nostro concittadino, ma serve maggiore custodia e sorveglianza nei parcheggi sensibili della città”.

“Si apprende dalle notizie di stampa di questi giorni che un nostro concittadino, nella giornata di domenica 3 dicembre, si è reso protagonista di un gesto di grande senso civico e responsabilità. Dopo aver assistito a dei movimenti sospetti compiuti da uno straniero all’interno di Park Fogazzaro, ha segnalato quanto osservato alle Forze dell’Ordine. L’uomo , cittadino del Libano classe 1991, è stato fermato dopo poco grazie alla reiterata segnalazione da parte del concittadino, consentendo alle forze dell’ordine di recuperare un telefonino rubato dallo stesso poco prima.

Jacopo Maltauro

Il mio plauso va certamente nei confronti del nostro coraggioso concittadino, per il suo senso civico e per il suo acuto spirito di osservazione. Tuttavia credo che quest’ultima vicenda testimoni quanto risulti necessario rafforzare la sorveglianza e la vigilanza nei parcheggi sensibili della nostra città. Park Fogazzaro, parcheggio dell’ospedale, park verdi, park Matteotti, sono quotidianamente teatro di situazioni e casi come quello sopra riportato. Tali situazioni non è ammissibile che siano lasciate solamente alla mercé del buonsenso dei cittadini vicentini passanti per le aree dei parcheggi.

Le Istituzioni hanno il compito di garantire tutela e sicurezza e, in questo senso, l’Amministrazione comunale su stimolo della Lega nel penultimo Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno con ad oggetto proprio l’istituzione di un presidio di custodia nei sopracitati parcheggi.

Lega di Vicenza

Un provvedimento presentato come Capogruppo della Lega, sostenuto dai colleghi di minoranza e approvato anche dalla maggioranza di centrosinistra, con l’obbiettivo di offrire maggiori tutele, senso di sicurezza e prevenzione di furti e accattonaggio aggressivo alla cittadinanza, ai commercianti e ai turisti che usufruiscono di questi posteggi.

Una proposta concreta, che in parte abbiamo visto essere già stata sperimentata. Ma che deve essere completata in modo concreto e complessivo quanto prima, anche in vista delle imminenti festività natalizie. Bene che si aggiungano posti auto a servizio di cittadini e turisti. Questo affinché vengano a visitare il nostro centro storico al posto che recarsi nei centri commerciali. Ma è altrettanto importante che tali posti auto non siano ripetutamente teatro di accattonaggio, a tratti anche molesto. Ma che vengano percepiti come affidabili e sicuri altrimenti l’effetto attrattivo che si vuole creare rispetto al nostro centro storico risulta poco attendibile.”

Vicenza, 05/12/23

Lo dichiara il Capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Vicenza Jacopo Maltauro.