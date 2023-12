Incontro: “Dove Agricoltura e Cultura hanno la stessa radice”

Biblioteca Internazionale “La Vigna” – Mercoledì 6 dicembre 2023, alle ore 18.00, in Contra’ Porta S. Croce, 3, Vicenza, si terrà l’incontro dal titolo “Dove Agricoltura e Cultura hanno la stessa radice”. L’evento è organizzato nell’ambito dell’omonimo progetto, che gode della straordinaria collaborazione del Comune di Colceresa, del Consorzio di Tutela della Ciliegia di Marostica IGP, del Consorzio per la Tutela della D.O.C. dei Vini Breganze, e della Società Cooperativa Agricola Pedemontana del Grappa, con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Eccellenze agricole

Il progetto si propone di diffondere e promuovere le eccellenze agricole del territorio vicentino, valorizzando, nel contempo, il patrimonio culturale della Biblioteca “La Vigna” attraverso diverse attività. Tra queste, rientra la digitalizzazione di testi significativi per la storia dell’agricoltura locale.

In collaborazione con i partner sopra menzionati, l’iniziativa si concentrerà principalmente sulla valorizzazione dei prodotti locali distintivi delle zone del marosticense-breganzese, quali la ciliegia di Marostica, l’olio extravergine di oliva della Pedemontana del Grappa e i vini di Breganze.

Danilo Gasparini

In particolare, il Prof. Gasparini, Presidente del Consiglio Scientifico della Biblioteca “La Vigna”, ci guiderà in un affascinante viaggio attraverso la storia dei prodotti locali. La sua introduzione non sarà soltanto una presentazione, ma un accurato excursus storico che ci condurrà attraverso le radici e le tradizioni che hanno plasmato questi straordinari tesori culinari. Con la sua profonda conoscenza e passione per la storia locale, il Prof. Gasparini ci immergerà in un contesto ricco di storie affascinanti, offrendo un’illuminante prospettiva sulle radici e l’evoluzione dei prodotti che abbiamo il privilegio di gustare oggi.

A conclusione dell’evento tutti i presenti potranno degustare i prodotti tipici e “La Peca del Salbaneo”, un dolce di pasticceria che mescola genuinità e tradizione, nato dall’incontro tra la Ciliegia di Marostica IGP, il vino Torcolato D.O.C. Breganze e l’Olio extravergine d’oliva della Cooperativa Pedemontana del Grappa.

INTERVENTI

Remo Pedon, Presidente della Biblioteca Internazionale “La Vigna”

Enrico Costa, Sindaco del Comune di Colceresa

Danilo Gasparini, Presidente del Consiglio scientifico della Bibl. Int. “La Vigna”

Davide Crestani, Presidente Cooperativa Pedemontana del Grappa

Francesco Castello, Presidente Consorzio di Tutela Vini Doc Breganze

Giuseppe Zuech, Presidente Consorzio di Tutela della Ciliegia IGP di Marostica

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In presenza : è gradita la registrazione https://bit.ly/3uCHMwu

Info: www.lavigna.it

Vicenza, 5 dicembre 2023

CENTRO DI CULTURA E CIVILTA’ CONTADINA BIBLIOTECA INTERNAZIONALE “LA VIGNA”