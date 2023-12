Consumo di suolo: rassegna il 17 dicembre al Museo Naturalistico

Consumo di suolo e cambiamento climatico, se ne parla il 17 dicembre al Museo Naturalistico Archeologico

In occasione della Giornata mondiale del suolo e della domenica ecologica

In occasione della Giornata mondiale del suolo, che ricorre oggi 5 dicembre, l’assessorato all’ambiente ha promosso il convegno “Il consumo di suolo e la relazione con il cambiamento climatico: dalle criticità alla progettualità, oggi e domani in Veneto”.

L’appuntamento si terrà domenica 17 dicembre alle 15.30 al Museo Naturalistico Archeologico. Il convegno è realizzato nell’ambito della domenica ecologica del 17 dicembre, che sarà dedicata proprio al tema del suolo.

Al convegno, moderato dall’assessore all’ambiente Sara Baldinato, interverranno l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi. Oltre a Catherine Dezio, ricercatore e docente in Pianificazione urbanistica del dipartimento Territorio e sistemi agro forestali dell’Università degli Studi di Padova. Lucia Bortolini, docente di Meccanica agraria e presidente del corso di laurea in Pianificazione e gestione del territorio e del verde, del dipartimento Territorio e sistemi agro forestali dell’Università degli studi di Padova, e Silvia Obber del Dipartimento qualità dell’ambiente – Unità organizzativa qualità del suolo di Arpav.

Vicenza, 5 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa

Il consumo di suolo

Sebbene ad oggi non ne esista una definizione unica, in generale può essere definito come quel processo antropogenico che prevede la progressiva trasformazione di superfici naturali o agricole mediante la realizzazione di costruzioni ed infrastrutture, e dove si presuppone che il ripristino dello stato ambientale preesistente sia molto difficile, se non impossibile, a causa della trasformazione della matrice terra.

