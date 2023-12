Bassano: allargamento di Contrà Fietto, via all’ultimo stralcio

L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per lo stralcio finale dei lavori di allargamento di Contrà Fietto, necessari per creare le basi di un nuovo percorso ciclopedonale di collegamento tra il centro di Campese e la vicina zona dello svincolo della SS47, oltre che per favorire un doppio senso di circolazione veicolare che agevolerà l’accessibilità agli insediamenti commerciali e produttivi della zona.

La parte nord

I lavori che interessano la parte nord, per un costo complessivo di 110 mila euro, prevedono un allargamento della sede stradale verso ovest di circa 6,5 metri con la relativa segnaletica. Sarà inoltre predisposta l’infrastruttura per la futura realizzazione dell’illuminazione pubblica.

Questo intervento arriva dopo la conclusione dell’iter per i lavori del tratto sud, avvenuta lo scorso mese di agosto. Anche in questo caso è stato previsto l’allargamento della strada a ovest per dare spazio al percorso ciclopedonale. Con collegamento fino all’attuale passerella pedonale del Brenta per un costo complessivo di 98.000 euro.

Andrea Zonta

“Con questi interventi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – stiamo creando un nuovo collegamento agevole tra il centro di Campese e la superstrada per i veicoli, e un nuovo tratto percorribile verso nord da pedoni e ciclisti che arriveranno da Bassano lungo il sentiero in destra Brenta.

La nuova strada allargata libererà un po’ di traffico dalla strada provinciale che attraversa il centro del quartiere. Consentirà a pedoni e ciclisti di percorrere questo tratto in sicurezza, attraverso un percorso a loro dedicato”.

