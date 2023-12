AFV Beltrame Group: premiata al “Company for Generation Z”

Il gruppo siderurgico tra i vincitori della seconda edizione del premio “Company for Generation Z” nella categoria “Rapporti con Scuole, Università e Business School” – AFV Beltrame Group

AFV Beltrame Group è tra le aziende vincitrici della seconda edizione di “Company for Generation Z“, riconoscimento istituito dalla Business School Radar Academy che premia le aziende che maggiormente hanno investito sulla “Generazione Z”, attraverso politiche concrete di attrazione, occupazione e valorizzazione dei talenti.

“Siamo orgogliosi come gruppo internazionale di aver ricevuto questo nuovo riconoscimento, restiamo fermamente convinti che valorizzare i giovani, scoprirne le potenzialità e fidelizzare i migliori talenti sia un punto cardine per il processo di cambiamento e miglioramento dell’organizzazione aziendale.

Partecipare ad eventi con scuole, università e business school è un modo efficace per attrarre talenti della Gen Z e per far loro conoscere i percorsi di crescita professionale che possiamo offrire. Ma è soprattutto l’occasione per far scoprire un mondo, quello siderurgico, ancora così poco preso in considerazione dalle giovani generazioni e che invece ha davvero molto da offrire da molteplici prospettive” afferma Leonardo Princic, Group HR Management Senior Specialist che ha ritirato il premio.

Un riconoscimento (le cui premiazioni si sono svolte a Milano) che celebra l’intensa attività che AFV Beltrame Group ha sviluppato nel corso del 2022 a favore dei giovani della generazione Z e del loro inserimento professionale.

La giuria presieduta da Paolo Iacci, Presidente Eca Italia, Professore presso Università degli studi di Milano, Presidente AIDP Promotion, ha coinvolto giornalisti di spicco, quali Maurizio Carucci (Avvenire), Vito De Ceglia, (La Repubblica), Lucia Gabriela Benenati (Capital), Serena Uccello (Il Sole 24 Ore) e Fabio Paluccio, (Adnkronos/Labitalia).

Il gruppo siderurgico dal 2022 ad oggi ha partecipato a 5 career day – 2 all’Università degli studi di Padova, 1 all’Università degli studi di Trento, 1 Career day a Ferrara ed 1 Career day a Brescia -; ad un International Career Fair al Collegio Universitario “Don Nicola Mazza” di Padova con la partecipazione di studenti di Residenze Universitarie di tutta Europa; ad un Virtual Job Meeting Italia, l’evento dedicato ai giovani di tutto il territorio nazionale e ad una presentazione in aula sempre all’Università degli studi di Padova.

Nell’ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo professionale delle risorse umane da inserire nell’industria siderurgica, AFV Beltrame Group è intervenuto a EN-JOB Cafè, il workshop di ENGIM Veneto organizzato nella sede della scuola di formazione professionale di Vicenza, e al progetto “Giovani d’acciaio”, un corso dedicato al tema della salute e sicurezza sul posto di lavoro, alla cultura aziendale, alla metallurgia, alla siderurgia, al disegno tecnico e all’utilizzo delle proprie “soft skills”, le competenze trasversali.

Sempre nell’ambito della formazione, l’azienda era presente a “Act-in class”, laboratorio innovativo organizzato da AzzurroDigitale in collaborazione con JEst (Junior Enterprise dell’Università di Padova) rivolto a studenti magistrali di Ingegneria Gestionale, Meccatronica e Innovazione del Prodotto dell’Università degli Studi di Padova.

Ed infine per mettere in contatto studenti ed aziende, il gruppo siderurgico vicentino ha aderito all’iniziativa “Becoming Manager”, una mezza giornata di speed interview dedicata agli studenti di ingegneria gestionale dell’Università di Vicenza.

L’investimento nei giovani è uno dei plus del gruppo. In questa direzione si sono intensificati anche i programmi di alternanza scuola-lavoro con l’obiettivo di futuri inserimenti lavorativi: nel corso del 2022, in virtù di 5 diversi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) sono stati inseriti in azienda 5 ragazzi, provenienti da 5 istituti scolastici del territorio, che sono stati impiegati in 5 dipartimenti aziendali diversi; mentre nel corso del 2023 sono già 9 gli stage attivati.

