Serie B1 femminile girone B – Seconda sconfitta consecutiva per le beriche, che hanno ceduto alla nuova capolista Giorgione – Vicenza Volley ko a Castelfranco contro l’Azimut (3-0)

Semaforo rosso a Castelfranco Veneto per le ragazze di Vicenza Volley, battuta 3-0 dall’Azimut Giorgione nella sfida di cartello del girone B di serie B1 femminile che metteva di fronte la seconda e la quarta forza della vigilia del raggruppamento. Contro quella che sulla carta è la principale indiziata a tentare il salto di categoria, la formazione allenata da Mariella Cavallaro ha pagato dazio, faticando soprattutto in ricezione e in attacco, con Castelfranco a segno per un successo che ha regalato tre punti e il primato.

Vicenza ha provato a rimontare, coome testimoniato in avvio di primo (dal 5-1 al 5-5) e terzo set (dal 7-0 all’8-8), ma le beriche non sono riuscite ad aver continuità anche per i meriti dell’Azimut. Tra le note positive della prestazione biancorossa nonostante la sconfitta, gli 8 muri messi a segno.

“Purtroppo – commenta la capitana di Vicenza Volley Natasha Spinello – non siamo scese in campo nelle migliori delle condizioni; è stato molto difficile giocare in questo palazzetto. Inoltre, sapevamo che era una partita importante per la classifica, ma a volte la testa gioca brutti scherzi. Loro hanno espresso un’ottima pallavolo noi non abbiamo saputo reagire”.

AZIMUT GIORGIONE-VICENZA VOLLEY 3-0

(25-16, 25-19, 25-17)

AZIMUT GIORGIONE:

Pincerato 3, Bellini 14, Marchetto 6, Andrich 12, Pozzoni 14, Ceron 2, Morra (L), Ganzer. N.e.: Mason, Alessi, Facchinato, Tonina, Bardaro (L). All.: Carotta

VICENZA VOLLEY:

Spinello 1, Costagli 7, Pegoraro 6, Tasholli 4, Simpsi, Andeng 4, Formaggio (L), Boninsegna 7, Do Carmo 4, Bauce. N.e.: Roviaro, Digonzelli, Andreatta (L). All.: Cavallaro

NOTE: Durata set: 25’, 27’, 24’ per un totale di 1 ora e 16 minuti di gioco

ARBITRI: Bossica e Coppola

Azimut Giorgione: battute sbagliate 8, ace 9, ricezione positiva 61% (perfetta 26%), attacco 38%, muri 6, errori 19

Vicenza Volley: battute sbagliate 7, ace 4, ricezione positiva 41% (perfetta 17%), attacco 21%, muri 9, errori 24.

VICENZA, 3 DICEMBRE 2023

Nella foto di Daniele Marangoni, il gruppo di Vicenza Volley

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani