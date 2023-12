“Vicenza in Vettura. Storie di cocchieri, chauffeurs, autisti” il volume

Presentato a Palazzo Trissino il volume “Vicenza in Vettura. Storie di cocchieri, chauffeurs, autisti”

Stampato in occasione dei 100 anni di attività dell’azienda di autoservizi Della Valle 1923 – 2023

È stato presentato questa mattina a Palazzo Trissino il volume “Vicenza in Vettura. Storie di cocchieri, chauffeurs, autisti”, stampato in occasione dei 100 anni di attività dell’azienda di autoservizi Della Valle 1923 – 2023.

Con l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività Ilaria Fantin sono intervenuti Mauro e Willy Della Valle e il giornalista Antonio Stefani. Stefani, figlio del memorialista vicentino Walter, autore della parte storica del libro.

L’assessore Ilaria Fantin afferma

«È un onore presentare una storia che ha cento anni e racconta l’enorme trasformazione delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto di Vicenza. – Ha affermato l’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin -. Una storia che apre una riflessione sul tempo, che assume un significato diverso per ogni epoca storica. Vale per i trasporti, pensiamo a come doveva essere un tempo con le carrozze e a come ci muoviamo oggi arrivando in pochi minuti in qualsiasi posto. Vale anche per la musica: nel ‘700 si inizia a codificare il tempo come veloce o lento, con un’interpretazione che è ovviamente completamente diversa rispetto a quella di oggi. È interessante quindi ripartire dal concetto di lentezza di inizio ‘900, di cui avremo bisogno anche oggi, per arrivare ai giorni nostri».

100 e più anni di storia vicentina

Pur essendo celebrativo dei cento anni dell’azienda il volume, proprio grazie alla parte scritta da Walter Stefani, intreccia 100 e più anni di storia vicentina. Una storia con molte foto tratte da 25 archivi personali e istituzionali. La storia cittadina si lega quindi allo sviluppo e all’evoluzione dei mezzi di trasporto nel vicentino e nel resto del mondo. Volume con le foto delle prime automobili dell’autonoleggio di famiglia, dei primi autobus a cavalli, a motore, fino alle tramvie. Ma anche filovie e ferrotramvie (ora Svt), in città e provincia e naturalmente alle corriere (così chiamate perché trasportavano anche i pacchi postali) e ai pullman (dal nome del suo inventore).

Vicenza, 4 dicembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa