Valli del Pasubio: una densissima festa dell’Immacolata

Mercatini di Natale, nuovo info-point Pro Loco e defibrillatori per la comunità – Valli del Pasubio

Sarà una densissima festa dell’Immacolata Concezione quella che si appresta a vivere Valli del Pasubio il prossimo 8 dicembre. Si comincia al mattino con l’inaugurazione del nuovo info point della Pro Loco di Valli, seguito dalla presentazione di 3 defibrillatori donati da un privato e messi a disposizione della comunità, per proseguire coi mercatini di Natale in centro.

La Pro Loco di Valli del Pasubio

Guidata dal neo presidente Ivano Leo e dal nuovissimo consiglio direttivo, ha dato una ventata di nuovo alla promozione turistica comunale. La grande novità di questo dicembre sono i mercatini di Natale in centro, lungo via Roma, con un fittissimo programma:

ore 00: apertura mercatini;

ore 00: inaugurazione info-point in Via Roma, alla presenza dell’amministrazione comunale e associazioni;

ore 00: giochi natalizi per i più piccoli;

ore 15:30: cineforum al Teatro San Sebastiano;

ore 17:15: arrivo di Babbo Natale con l’associazione Boomerang Club, e accensione dell’albero di Natale;

ore 19:30: cineforum al Teatro San Sebastiano;

Ore 15.00-19.00: canti natalizi e cornamuse per le vie del centro;

Tre nuovi defibrillatori

Sempre la mattina, alle 11.30, davanti al Teatro San Sebastiano verrà fatto un momento di raccoglimento per presentare tre nuovi defibrillatori, il cui posizionamento è stato reso possibile da parte di un privato.

I tre dispositivi saranno posizionati rispettivamente in centro a Valli, nella frazione di Sant’Antonio e in quella di Staro. “Un passo importante per garantire un supporto alle gestioni sanitarie emergenziali – spiega il consigliere capogruppo Stefano Pozzera – questi dispositivi costituiranno un piccolo presidio sanitario per i nostri quartieri, che sono distanti fino a 50 minuti dall’ospedale di Santorso. Il momento sarà utile anche per ringraziare la persona che, con un gesto di enorme altruismo, ha deciso di donarli per la sua comunità nativa”.

Fonte Ufficio Segreteria-Comune di Valli del Pasubio