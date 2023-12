Trissino: la prima Comunità Energetica Rinnovabile del vicentino

La Fondazione si occuperà dell’efficientamento energetico mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici e la produzione di energia da fonti rinnovabili – Trissino: nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile del vicentino

Una nuova Comunità Energetica per garantire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali: è questo l’obiettivo con cui nasce il progetto, primo nel vicentino, di realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il progetto, già approvato in Consiglio Comunale a Trissino, verrà avviato nei primi mesi del 2024.

Le direttive comunitarie europee attribuiscono alla pubblica amministrazione un ruolo esemplare nel raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici. L’Unione Europea ha fissato la percentuale di riduzione delle emissioni di CO2 ad almeno il 55% al 2030 rispetto al 1990. Nel settore elettrico, per rispettare questi target, si rende necessario incrementare la quota di energia rinnovabile dal 45% circa ad oltre il 70% del fabbisogno elettrico entro il 2030. Tale obiettivo richiede un notevole incremento della potenza rinnovabile installata.

Davide Faccio

“Questa amministrazione ha ritenuto non più rinviabile l’effettuazione di una serie di interventi di efficientamento energetico, mediante la realizzazione e la gestione di impianti fotovoltaici di produzione da fonti energetiche rinnovabili”, ha sottolineato in conferenza stampa il sindaco di Trissino, Davide Faccio.

Essenziale, per raggiungere tali obiettivi, è stata la cooperazione con operatori privati, richiedendo agli stessi la formulazione di proposte di intervento. Una cooperazione che ha presentato notevoli vantaggi, insiti nella natura collaborativa e nella simmetria di obiettivi del rapporto di partenariato che mira a stimolare maggiore efficienza, produttività e ricerca di soluzioni innovative da parte del privato, stimolando la corretta realizzazione dell’opera e la sua gestione efficiente.

Una proposta di Partenariato Pubblico/Privato in Project Financing è pervenuta a nome della ditta Green Wolf S.r.l. con sede a Bologna. La proposta è stata dichiarata di pubblico interesse e a breve si procederà con la gara pubblica.

La società proponente ha offerto, con oneri interamente a suo carico, la realizzazione e la conduzione di 4 impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale, sulla base di un progetto pari a un importo di spesa di euro 311.282,49 iva inclusa, e il pagamento di un canone di affitto al Comune Concedente per venti anni dell’importo annuo di euro 1.746,50.

Il Progetto

“Avrà una potenza di 174,65 kW, che produrranno nel corso della concessione 3.904 MWh di energia, con un risparmio stimato di 730 tonnellate equivalenti di petrolio e un noto beneficio ambientale ed energetico”, ha precisato il primo cittadino del Comune di Trissino.

Lo strumento societario per gestire la costituenda Comunità Energetica è la Fondazione di Partecipazione con l’obiettivo di perseguire finalità pubbliche senza scopo di lucro. L’obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di Comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l’installazione di impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici.

Sarà prevista, infatti, una riduzione della spesa per l’elettricità in bolletta a chi aderirà alla nuova Comunità Energetica sia come privato, che come impresa, sia come produttore, che come consumatore.

Della Fondazione potranno far parte persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica ed enti territoriali o autorità locali.

Fonte Comune di Trissino Ufficio Segreteria