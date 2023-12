The Hub: spazio espositivo e d’incontro per l’ambito calzaturiero

Con l’apertura dello spazio espositivo The Hub nel cuore della Riviera del Brenta, importante distretto calzaturiero simbolo del Made in Italy, Rino Mastrotto rafforza la propria posizione come partner per il mondo della calzatura di lusso.

Il CEO Matteo Mastrotto:

Rino Mastrotto

Leader mondiale nella produzione e vendita di pelle, tessuti e servizi ad alto valore aggiunto per l’alta moda, l’automotive e l’interior design, approda nel distretto manufatturiero della Riviera Del Brenta con “The Hub”, spazio espositivo e d’incontro per l’ambito calzaturiero.

In questo spazio verranno presentate le novità delle aziende Rino Mastrotto, dalle pelli per calzature della toscana Nuova Osba, alle lavorazioni di Morelab, fino ai tessuti da calzatura di Tessitura Oreste Mariani.

Il nuovo showroom rappresenta un altro esempio di integrazione e sinergia tra le aziende acquisite nell’ambito del progetto di diversificazione intrapreso dal 2020 con l’acquisizione di Nuova Osba. Poi proseguito con l’ingresso di altre eccellenze industriali quali Tessitura Oreste Mariani, Carroll Leather, Morelab, Imatex e Mapel Group.

Matteo Mastrotto, CEO della Rino Mastrotto, commenta:

“Il distretto della Riviera Del Brenta rappresenta un polo di eccellenza per la manifattura calzaturiera. Da 3 anni, con l’acquisizione di Nuova Osba, siamo presenti nell’area di Santa Croce in Toscana e l’inaugurazione di The Hub a Fiesso D’Artico ci permette di rafforzare la partnership con i nostri clienti per l’ambito calzatura creando un punto di incontro all’interno di questo importante distretto manifatturiero.”

Lo spazio è stato presentato in anteprima con un party inaugurale lo scorso 29 novembre. Clienti e partner hanno potuto visitare in anteprima gli spazi di “The Hub”.

“The Hub” si trova in via Naviglio 10 a Fiesso D’Artico in provincia di Venezia.

Fiesso D’Artico (PD), 04 dicembre 2023

RINO MASTROTTO

Rino Mastrotto ha sede a Trissino, in provincia di Vicenza. Il Gruppo, partecipato dal fondo di private equity NB Renaissance. Impiega oltre 1000 persone in cinque continenti con un fatturato di circa 400 milioni di euro. Sotto la sua egida, convivono numerose aziende e brand specializzati nel segmento lusso. Rino Mastrotto – Basmar e Pomari, Nuova Osba, Tessitura Oreste Mariani, Morelab e l’ultima acquisita Mapel Group spiccano nel panorama internazionale rappresentando dei punti di riferimento nella filiera della pelletteria, della calzatura e dell’abbigliamento di lusso. Ricercate sia per l’unicità dei prodotti che per l’attenzione alle pratiche ESG richiesti dalle griffe più conosciute.

In ambito automotive, l’italiana Brusarosco e la svedese Elmo Leather costituiscono delle punte di diamante nell’innovazione sostenibile e circolare per la produzione di pellami di alta qualità. Per l’interior design le aziende del gruppo sono, oltre alla divisione italiana Rino Mastrotto,

Elmo Leather in Svezia,

la filiale distributiva del Nord America Carrol Leather

Imatex.

Altri siti produttivi di primaria importanza operano in Messico (Brusarosco de Mexìco) e in Brasile (Bermas).

NB RENAISSANCE

NB Renaissance, nata nel 2015 come spin-off di Intesa Sanpaolo Private Equity, in partnership con Neuberger Berman, è una società di investimento con oltre 2,8 miliardi di euro di masse gestite per conto di importanti investitori istituzionali globali. La strategia di investimento è centrata su quattro settori chiave: Industriale Specializzato (prodotti intermedi ad alto valore aggiunto), Tecnologia e Servizi Professionali, Sostenibilità e Sanità. NB Renaissance è investita in 11 società e vanta un team di 30 professionisti. Sede a Milano e in Lussemburgo, supportati dalla piattaforma globale di Neuberger Berman.

NB Renaissance investe in aziende leader di mercato, prevalentemente a conduzione familiare, situate in Italia o in altri Paesi in Europa. Partner strategico ideale per imprenditori e management team al fine di accelerare la crescita e sfruttare il potenziale inespresso delle società.

Fonte Laura Canever

Editorial Content Manager