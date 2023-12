Basket Serie B Nazionale – Biancorossi sconfitti dopo un lungo testa a testa – Pallacanestro Vicenza: nel finale sfuma il colpo esterno.

Andrea Costa Imola – Civitus Allianz Vicenza 77-73 (22-18, 14-19, 26-18, 15-18)

Andrea Costa Imola:

Allenatore: Di Paolantonio

Civitus Allianz Vicenza:

Allenatore: Cilio

Uscito per 5 falli Aukstikalnis (Andrea Costa). Arbitri Melai di Pisa e Frosolini di Grosseto.

Il tabù esterno

Non cade neppure al palaRuggi di Imola il tabù esterno per la Civitus Vicenza, che sul più bello non trova più la via del canestro, concedendo il via libera ai padroni di casa dell’Andrea Costa,, sospinti da un grande tifo, ma apparsi tutt’altro che fuori portata. Una grande occasione persa per il quintetto di coach Cilio, che ha nella mancanza di continuità una nemica sempre più pericolosa. La classifica rimane complicata, ma il calendario sembra voler tendere una mano ai biancorossi offrendo loro un doppio impegno interno ravvicinato, (mercoledì con Bisceglie e sabato con la Virtus Padova), da non fallire per nessun motivo al mondo.

Vicenza infatti non può pensare di continuare a lasciare sul terreno importantissimi punti, se davvero vuole risalire la china. Il pesante parziale di 26 a 18 maturato nel terzo periodo a favore dei romagnoli, dopo un primo tempo assai equilibrato, ha orientato il match, costringendo la Civitus ad un affannoso quanto improduttivo inseguimento. Il solo Cucchiaro è riuscito a sfoderare apprezzabili percentuali nel tiro da fuori. Troppo poco obiettivamente. Ci si attendeva molto da Bugatti dopo il suo lusinghiero debutto con Jesi, ma l’esterno arrivato da Mestre, peraltro beccato per tutto l’arco della gara dal pubblico imolese, non ha certo brillato.

Pallacanestro Vicenza

Ai berici è mancato ancora l’uomo capace di togliere le castagne dal fuoco. L’Andrea Costa invece ha costruito il proprio successo mandandone quattro in doppia cifra, con un Drocker strepitoso, un’autentica spina nel fianco , ma dominando anche a rimbalzo, con un Crespi che ha presidiato l’area mettendoci il fisico e tutta la sua esperienza, chiudendo così la propria serata con un 16 di valutazione lega pallacanestro, motivata dai 14 punti e dai 13 rimbalzi che ha catturato.

E mercoledì nell’infrasettimanale contro la Bisceglie dell’ex Chiti, non c’è scelta. Servirà una pallacanestro Vicenza cinica, affamata e determinata ai massimi livelli in grado di muovere la classifica e sbarazzarsi pertanto della scomodissima ultima posizione, da lasciare proprio al team pugliese.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

RISULTATI