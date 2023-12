Mauro Spigarolo: La Bassanese, l’ultimo incontro all’Aperilibro

L’ultimo incontro del 2023 all’Aperilibro, rassegna culturale ideata dalla libreria La Bassanese, vede protagonista ancora una volta il nostro territorio bassanese e vicentino. Ospite Mauro Spigarolo, “collante artistico” di Dif.fusione88, che ha dato alle stampe la raccolta dodici anni, edito da BiDiGi Editoria Attilio Fraccaro Editore, e che presenterà per la prima volta in pubblico mercoledì 6 dicembre.

Un’opera in prosa, intensa e introspettiva, nella quale l’autore dipinge stati d’animo intimi, paesaggi e riflessioni con uno stile originale. Un vortice di parole, rimandi e indizi, tra neologismi e suggestioni.

Mauro Spigarolo

L’autore non si definisce un poeta ma “uno scrittore che descrive la poesia del quotidiano”, ponendo la massima attenzione allo stile della composizione.

Scrivere come tentativo di avvicinamento all’alterità e all’invisibile, in un momento storico in cui diventa fondamentale ricostruire la comunicazione interpersonale, per sostenere le relazioni, contrastare lo sradicamento del linguaggio e, come dice l’autore, la “dittatura dello sgradevole.”

Se la parola genera il pensiero (inteso come creatura, non come problema) e il pensiero genera le azioni, Spigarolo pone l’attenzione sull’urgenza di imparare a scrivere e parlare adeguatamente, a indagare oltre la superficie, a ricercare, che significa evolvere, a osservare, a stringere sui dettagli, trovando il giusto tempo per separarsi dall’esclusività dell’intrattenimento, importante ma quasi sempre sterilizzante.

Uno stimolo all’assertività e alla comprensione come contrasto all’odio, all’offesa, alla paura e al distanziamento imperversanti, da applicare soprattutto nella comunicazione social, divenuto ambiente non di condivisione ma di giudizio. Uno sforzo che rappresenta fatica e pericolo, ma che apre a mondi inaspettati.

Stimola il dibattito lo scrittore Michele Meneghetti, letture dal vivo a cura di Michele Meneghetti.

L’incontro-presentazione si svolgerà mercoledì 6 dicembre alle ore 18, nell’area incontri interna della libreria La Bassanese. È consigliata la prenotazione dei posti a sedere allo 0424521230 o nel sito della libreria. Al termine il consueto aperitivo offerto.

Marco Bernardi LIBRERIA LA BASSANESE

Galleria Corona d’Italia, 41 – 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)

Web: www.labassanese.com